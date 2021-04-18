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GHE aradığı antrenörü buldu

Girne Halk Evi takımın Teknik direktörlüğü için Derviş Kolcu ile anlaşmaya vardı 

18 Nisan 2021 Pazar 17:55
GHE aradığı antrenörü buldu
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Süper Lig'in yeni temsilcisi Girne Halk Evi, Emre Perçinci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Derviş Kolcu'yu getirdi. 
Girne Halk Evi'nde geçtiğimiz hafta Emre Perçinci ile karşılıklı olarak yolları ayıran Başkan Veli Esendağlı, takımın başına Derviş Kolcu'yu getirdi. 
Son günlerde Kolcu ile görüşmelerini sürdüren GHE Başkanı Veli Esendağlı, başarılı çalıştırıcı ile dün el sıkıştı. 
Derviş Kolcu, önümüzdeki hafta Cuma günü sporcularla bir araya gelecek. Deneyimli ismin yeni sezon hazırlıklarına ise Haziran ayında başlayacağı öğrenildi.

Aradığımız Teknik adamı bulduk

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Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Veli Esendağlı Girne Halk Evi’nin aradığı Teknik adamı bulduğunu kaydederek “bundan sonra birlikte neler başarabiliriz onun planlarını yapacağız. Bizim hedefimiz Süper Ligde Şampiyonluktur. Bunu bu yıl başarırız gelecek yıl başarırız göreceğiz” dedi.

Artık projelere odaklanacağız
Esendağlı kulüp olarak kısa orta ve uzun vadeli projeleri olduğunu kaydederek şampiyonluğun da bu projeler içinde yeraldığını ve bu hedeften asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Esendağlı kulübün kendi ayakları üzerinde durabilmesinin planlarını yaptıklarını ve bu projeleri de hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiğpini söyledi.

Hedefimiz asla değişmeyecek
Derviş Kolcu ise Kulüp Başkanı Veli Esendağlı ile herkonuda anlaştıklarını belirterek “başkanın projeleri var. Bunlardan bir tanesi de şampiyonluktur. Bu hedef doğrultusunda yapılanmamızı sürdüreceğiz. Ancak bu yıl adına bunu başaramayabiliriz. Ancak hedef,imizden de hiçbirzaman vazgeçmeyeceğiz” dedi. 
 

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Son Güncelleme: 18.04.2021 17:58
Anahtar Kelimeler:
KktcGHESporGirne Halk Evi
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