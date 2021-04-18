GHE aradığı antrenörü buldu

Süper Lig'in yeni temsilcisi Girne Halk Evi, Emre Perçinci'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna Derviş Kolcu'yu getirdi.

Girne Halk Evi'nde geçtiğimiz hafta Emre Perçinci ile karşılıklı olarak yolları ayıran Başkan Veli Esendağlı, takımın başına Derviş Kolcu'yu getirdi.

Son günlerde Kolcu ile görüşmelerini sürdüren GHE Başkanı Veli Esendağlı, başarılı çalıştırıcı ile dün el sıkıştı.

Derviş Kolcu, önümüzdeki hafta Cuma günü sporcularla bir araya gelecek. Deneyimli ismin yeni sezon hazırlıklarına ise Haziran ayında başlayacağı öğrenildi.

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Artık projelere odaklanacağız

Esendağlı kulüp olarak kısa orta ve uzun vadeli projeleri olduğunu kaydederek şampiyonluğun da bu projeler içinde yeraldığını ve bu hedeften asla vazgeçmeyeceklerini vurguladı. Esendağlı kulübün kendi ayakları üzerinde durabilmesinin planlarını yaptıklarını ve bu projeleri de hayata geçirmek için çalışmaların devam ettiğpini söyledi.

Hedefimiz asla değişmeyecek

Derviş Kolcu ise Kulüp Başkanı Veli Esendağlı ile herkonuda anlaştıklarını belirterek “başkanın projeleri var. Bunlardan bir tanesi de şampiyonluktur. Bu hedef doğrultusunda yapılanmamızı sürdüreceğiz. Ancak bu yıl adına bunu başaramayabiliriz. Ancak hedef,imizden de hiçbirzaman vazgeçmeyeceğiz” dedi.

