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GG’nin keyfi yerinde

Niyazi Göksun, kaleci Raif ve Hüseyin Taşçı’dan sonra orta sahaya yerli oyuncu arayışlarının devam ettiğini söyledi..

GG’nin keyfi yerinde

Niyazi Göksun, kaleci Raif ve Hüseyin Taşçı’dan sonra orta sahaya yerli oyuncu arayışlarının devam ettiğini söyledi..

02 Ağustos 2019 Cuma 08:58
GG’nin keyfi yerinde

Sezon öncesi Ali Akbulut ve Gökhan’ı takımdan kaybeden Gençlik Gücü yeni sezon çalışmalarına devam ederken, takımın çalıştırıcısı Niyazi Göksun, kaleci Raif ve Hüseyin Taşçı’dan sonra orta sahaya yerli oyuncu arayışlarının devam ettiğini söyledi. Prince ve Idan ile yeni sezonda yola devam edeceklerini ifade eden Niyazi Göksun, Debola’nın yeni sezonda aralarında olmayacağını ve üçüncü yabancı oyuncu konusunda çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Planlama hazır
Gençlik Gücü çalıştırıcısı Niyazi Göksun yeni sezon öncesi çalışmaları ile ilgili olarak 11 idmanı geride bıraktıklarını, fiziksel ve kadroyu oluşturmak adına çalışmalara devam ettiklerini ifade etti. Gökhan ve Ali’nin gidişi sonrası zorlu transfer piyasasında sıkıntılı dönemi hissetseler de, kaleci Raif sonrasında ise Taşçı’nın gelişi ile biraz olsa nefes aldıklarını belirten Niyazi Göksun, yerli oyuncu konusunda orta sahaya hamle yapmak istediklerini söyledi.

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Prince ve Idan ile anlaştıklarını Prince’nin 27, Idan’ın ise 23 Temmuz’da aralarında olacağını ifade eden Göksun, üçüncü yabancı oyuncu konusunda ise titiz davranmak zorunda olduklarını söyledi.

Kamp tarihleri belli oldu

19-25 Ağustos tarihinde Kartepe’de kampa gireceklerini belirten Niyazi Göksun, kamp tarihine kadar yabancı oyuncu konusunu tamamlayıp 3 yabancı ile yurtdışı kampını gerçekleştirmek istediklerini söyledi. Geçen sezon gol yollarında iyi işler çıkardıklarını, savunma anlamında ise beklenenin altında kaldıklarını da söyleyen Gençlik Gücü çalıştırıcısı Niyazi Göksun, bu sezon özellikle savunma anlamında iyi olmak istediklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Kktc Gençlik GücüNiyazi Göksun
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