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GG’den sezona merhaba

GG’den sezona merhaba

17 Temmuz 2019 Çarşamba 09:26
GG’den sezona merhaba

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K-PET Süper Lig’in başkent temsilcilerinden Gençlik Gücü, sezon açılışını M.Kemal Deniz Antreman Sahasında gerçekleştirdi. 15 futbolcunun hazır bulunduğu idmanda başkan Sırdaş Kaptanoğlu’da yer aldı. Açılış öncesinde futbolculara konuşma yaptı. Sonrasında ise teknik direktör Niyazi Göksün yönetiminde antreman tamamlandı. M.Kemal Deniz sahasının zeminin idman için pek elverişli olmadığı gözlemlendi. Alınan bilgilere göre saha bakıma alınacak ve antreman yapılacak bir saha arayışları sürüyor. Takımın mevcut yabancı oyuncuları Idan ve Prince’in 22-23 temmuz tarihlerinde adada olması bekleniyor. 3. yabancı konusunda ise belirsizlik devam ediyor. Yerli transferine göre alınacak olan yabancı oyuncunun da mevkisi belli olacak. Özellikle merkez orta sahaya ve defansın göbeğine oyuncu bakılıyor. Kamp konusunda ise 19-24 Ağustos arasında bir düşünce var. Kampın nerde yapılacağı sorusuna yanıt, yarın gerçekleşecek yönetim kurulu toplantısından sonra netlik kazanacak.

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Gücü
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