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GG’den hakemlere sitem

Gençlik Gücü kulübü son haftalarda hakem hatalarından çok canları yandığını belirterek MHK’nın olayı ciddiye alması gerektiğini savundu

GG’den hakemlere sitem

Gençlik Gücü kulübü son haftalarda hakem hatalarından çok canları yandığını belirterek MHK’nın olayı ciddiye alması gerektiğini savundu

05 Şubat 2020 Çarşamba 22:04
GG’den hakemlere sitem

Başkentin yeşil beyazlı ekibi Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, son haftalarda oynanan maçlardaki hakem hataları nedeniyle bir basın toplantısı düzenledi.

Kaptanoğlu “Canımız çok yandı”

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Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Başkanı Sırdaş Kaptanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada "Ülkedeki hangi kesime sorarsanız sorun "en centilmen kulüp Gençlik Gücü'dür" cevabını alırsınız. Gerçekten son haftalarda hakem hatalarından canımız yandı. Son zamanlarda aleyhimize yapılan kararlara sessiz kalamayız. Gençlik Gücü sahipsiz değildir” dedi.

Kaptanoğlu kulübün hakkını sonuna kadar koruyacaklarını belirterek “MHK'nın artık dikkatli olmasını diliyoruz. Burada bu kulüp için canla başla çalışıyoruz. Hakemlerin hakkımızı yemesi canımızı oldukça yaktı. Bundan sonra hakemlerin atacağı her adımın takipçisi olacağız" şeklinde konuştu.

Reis “MHK bizim maçlarımızı da ciddiye alsın”

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü Eski Başkanlarından ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Reis ise Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü olarak hakemlerle ilgili olarak toplantı yapılmasının çok ender biro lay olduğunu belirterek “Oynadığımız son iki karşılaşma bizim için altın değerinde maçlardı. Geçtiğimiz hafta oynadığımız Küçük Kaymaklı maçında attığımız golün ofsayt olarak nitelendirilip verilmemesi, bu hafta ise 33.dakikada oyuncumuz Tayfun'a topsuz alanda Mbah'ın hareketinin direkt kırmızı kart olarak verilmemesi, daha sonra ise aynı oyuncunun skora etki etmesi bizi çileden çıkarmıştır. Haksızlığa uğradık. Hakemler derneğinden açıklama bekliyoruz. Eşitlik istiyoruz. Lütfen KTFF, MHK bizim maçlarımızı da ciddiye alsın" dedi.

Anahtar Kelimeler:
Gg Hakemler Sitem
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