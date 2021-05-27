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GG’den boy gösterisi

Birinci ligin Başkent temsilcisi Gençlik Gücü az önce 8 oyuncuya futbol federasyonunda imza attırdı

27 Mayıs 2021 Perşembe 17:55
GG’den boy gösterisi
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Sezon öncesi oluşturduğu kadro ile dikkatleri üzerine çeken birinci lig temsilcisi Gençlik Gücü Futbol Federasyonu’nda 8 oyuncuya imza attırdı.

6’sı bonservisli 2’si kiralık olmak üzere toplam 8 oyuncuya imza attıran yeşil beyazlılar sezon öncesi kadrosununu güçlendirme yolunda önemli bir süreci geride bırakmış oldu.

Ahmet Saygı, Hasan Kanlı, Buğra Barın, Hasan Akkuyu, Emre Nalbant ve Kaan Arsu’yu bonservisli olarak kadrosuna dahil eden Gençlik Gücü, Eran Kabidan ve Erin Uluçlar’ı ise kiralık olarak kadrosuna dahil etmiş oldu. Başkent temsilcisi geçen sezon sonu ise bir başka önemli isim İrfan Boşnak’ı kadrosuna dahil ederek, İrfan Boşnak transferini de tamamlama başarısı göstermişti.

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