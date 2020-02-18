GG ve UKÜ zirvede

KKTC Hentbol Federasyonu ile Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu işbirliğinde organize edilen lig müsabakaları Süper Lig ve U18 liglerinde devam ediyor. Yaşama Sporla Bağlan Hentbol Erkekler Süper Ligi’nde GG lider ve kayıpsız yoluna devam ederken kadınlar liginde zirvede UKÜ en yakın rakibinin 7 puan önünde bulunuyor.

Erkekler Süper Ligi’nde şampiyonluk yarışı veren Gençlik Gücü ile Yakın Doğu Üniversitesi arasında RA25’te oynanan haftanın maçı son ana kadar nefes kesti. Maçta skor üstünlüğünü elinde bulundurmayı başaran GG ilk devreyi 18-21 üstün kapatmıştı. Maçta bir ara beraberliği sağlayan YDÜ ikinci devrede farkı kapatamadı ve GG, YDÜ deplasmanında 5 sayı farkla 43-38’lik skorla galip gelmeyi başardı.

GG’den 12’şer sayı ile oynayan Özden ve Kaan takımının galibiyetinde önemli rol oynarken bu ikiliyi 6 sayı ile Ahmet Altan ve 5 sayı ile Doğay takip etti. Çekişmeli maçın en skorer oyuncusu YDÜ’den 14 sayı ile oynayan Serkan Çamyel olurken YDÜ’de Serkan’a en yakın sayı atan oyuncu ise 6 sayı ile Ahmet Sanverdi oldu.

Yaşama Sporla Bağlan Kadınlar Süper Ligi’nde ise haftanın kapanış maçında Yakın Doğu kadınları, DAÜ’yü konuk etmişti. RA25 salonunda oynanan maçın ilk devresi 21-15 YDÜ üstünlüğünde bitmişti. Karşılaşmayı 43-35 kazanan YDÜ kadınları ikinci sırada yoluna devam ederken maçta 3 oyuncu 10 sayı ile oynayarak en skorer isimler oldu. YDÜ’den Büşra Krabıyıkoğlu ile Çisem, DAÜ’den ise Birsen 10’ar sayı atan isimler oldu.

Hentbolda maç programı şöyle:

Bugün

MGA Arena

Saat 20.00: MGA-UKÜ (Erkekler Süper Lig)

Yarın

Atatürk Spor Salonu

Saat 19.00: GG-Yükseliş (Erkekler Süper Lig)

20 Şubat Perşembe

Lala Mustafa Paşa S.S.

Saat 19.00: DAÜ-Esentepe Efsane Y.A. (Kadınlar Süper Lig)