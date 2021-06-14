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GG ve UKÜ galip

Hentbol erkeklerde dördüncü hafta Levent-GG, UKÜ-MGA maçları ile tamamlandı

14 Haziran 2021 Pazartesi 18:02
GG ve UKÜ galip
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Hentbol erkekler liginde dördüncü hafta önceki akşam oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Gecenin karşılaşmalarında GG Levent karşısında sahadan 17-34’lük skorla galibiyetle ayrılırken, UKÜ MGA’yı 31-28 mağlup ederek geceyi galibiyetle kapadı. Alınan bu sonuçlarla dördüncü haftanın sona erdiği hentbol erkekler liginde, gözler artık Pazartesi akşamı oynanacak olan beşinci hafta maçlarına çevrildi.

GG rahat kazandı

Gecenin ilk maçında Levent ile GG takımları bir araya geldi. İlk devresini rakibi karşısında 5-17 önde kapatan GG, iyi oyununu maçın ikinci yarısında da devam ettirerek sahadan 17-34 galip ayrılan taraf oldu.

UKÜ hata yapmadı

Gecenin ikinci karşılaşmasında ise UKÜ ile MGA takımları karşı karşıya geldi. Çekişmeli giden karşılaşmanın ilk devresi 11-13 MGA önde kapasa da, ikinci yarıda doğru sayısı daha fazla olan UKÜ sahadan 31-28 galip ayrıldı. UKÜ’de Fatih 14 golle takımın en skorer ismi olurken, MGA’da Deniz 13 golle takımda ön plana çıkan isim oldu.

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