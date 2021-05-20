GG start verdi

Teknik Direktör Kemal Yürekli nezaretinde sezonun hazırlıklarına kendi tesislerinde başlayan Yeşil-Beyazlı Gençlik Gücü, yarın yapacağı ikinci idman sonrasında bu haftayı noktalamış olacak.

24 Mayıs Pazartesi yeniden çalışmalara devam edecek olan Gençlik Gücü takımı önümüzdeki haftayı Pazartesi-Çarşamba ve Cuma olmak üzere yapacağı 3 idmanla noktalayacak. Yeni transferlerin de yer aldığı idmanı Başkan ve yönetimde izledi. Kemal Yürekli tüm planlamalarının hazır olduğunu belirterek, kendi tesislerinde yapacakları çalışmalar ile sezona iyi hazırlanma düşünceleri oluğunu belirtti.