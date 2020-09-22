banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
469.106
DOLAR
7.6148
STERLİN
9.7764
EURO
8.9402
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376
Flaş Haber
Trafik kazası: 1 yaralı
Kapat

GG oyuncularına burs desteği

22 Eylül 2020 Salı 00:16
GG oyuncularına burs desteği
banner337
banner351

Gençlik Gücü Spor Kulübü Kulüp Başkan Yardımcısı Umut Öksüz, RDÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Öksüz ile Rektör Bıçak’ın görüşmelerinde gençlerin topluma sağlıklı ve yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve bunun için de onların kaliteli bir eğitim almalarının çok önemli olduğu konuşuldu.

Bu çerçevede, iki taraf arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde Üniversite, Gençlik Gücü Kulübü'nün başarılı sporcularına burs vermeyi taahhüt etti.

Toplantıda Üniversitenin Halkla İlişkiler Birimi Koordinatörü Ender Denktaş da hazır bulundu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tosun, Cihangir'de
Tosun, Cihangir'de
Gültekin’e transfer engeli
Gültekin’e transfer engeli
Hedef BTM 1. Lig
Hedef BTM 1. Lig
Emre Nalbant, Gençlik Gücü'nde
Emre Nalbant, Gençlik Gücü'nde
Tahsin Omonia'da göz kamaştırıyor
Tahsin Omonia'da göz kamaştırıyor
Aydın’dan Romanya’da hem madalya hem rekor
Aydın’dan Romanya’da hem madalya hem rekor
Halil yuvada kaldı
Halil yuvada kaldı
Hakan Tazegül Birinci
Hakan Tazegül Birinci
Türkkan “oynamak istiyoruz”
Türkkan “oynamak istiyoruz”
Liglerin 1 yıl ertelenmesi hata olur
Liglerin 1 yıl ertelenmesi hata olur

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim