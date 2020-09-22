GG oyuncularına burs desteği

Gençlik Gücü Spor Kulübü Kulüp Başkan Yardımcısı Umut Öksüz, RDÜ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak’a bir nezaket ziyaretinde bulundu.

Öksüz ile Rektör Bıçak’ın görüşmelerinde gençlerin topluma sağlıklı ve yararlı bireyler olarak yetiştirilmeleri ve bunun için de onların kaliteli bir eğitim almalarının çok önemli olduğu konuşuldu.

Bu çerçevede, iki taraf arasında yapılacak bir protokol çerçevesinde Üniversite, Gençlik Gücü Kulübü'nün başarılı sporcularına burs vermeyi taahhüt etti.

Toplantıda Üniversitenin Halkla İlişkiler Birimi Koordinatörü Ender Denktaş da hazır bulundu.