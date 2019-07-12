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GG çalışmaya başladı

GG çalışmaya başladı

12 Temmuz 2019 Cuma 08:06
GG çalışmaya başladı

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Başkentin Yeşil Beyazlı ekibi Gençlik Gücü, teknik patron Niyazi Göksun yönetiminde yeni sezonun ilk saha idmanını dün kendi sahasında gerçekleştirdi.

Resmi sezon açılışını 15 Temmuz Pazartesi günü yapacak olan Başkentin Yeşil Beyazlı ekibi Gençlik Gücü dün ilk antrenman ile yeni sezon çalışmalarına başladı. M.Kemal Deniz Antrenman sahasında saat 19.00’da başlayan idman öncesi sporcuları bir toplantı yapan teknik patron Niyazi Göksun, takım olmanın en temel prensipleri olduğunu ve takım disiplinin de ön planda olacağını söyleyerek bu sezon çok daha fazla çalışarak sıkıntı yaşamak istemediklerini söyledi. İlk idmana izinli olan Arif, İltaç, Prince, İdan ve transferi sorunu çözülmeyen kaleci Raif inmedi.

Anahtar Kelimeler:
Gençlik Gücü Kktc
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