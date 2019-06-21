GG artık “Kaygısız”

Cihangir ve Küçük Kaymaklı'nın kadrosuna katmak istediği Mehmet Kaygısız kulübü GG ile anlaştı.

Geçtiğimiz sezon başında serbest transfer hakkını kullanarak Küçük Kaymaklı'dan Gençlik Gücü'ne transfer olan savunma oyuncularından Mehmet Kaygısız yeni sezonda da yeşil beyazlı formayı giyecek. Yeni Başkan ve yönetim ile geçtiğimiz gün bir toplantı gerçekleştiren tecrübeli futbolcu yeşil beyazlılarla şartlarda anlaşarak takımda kalma kararı aldı. Kaygısız için Cihangir ve Kaymaklı gündemde idi ancak yapılan toplantının ardından deneyimli stoper Gençlik Gücü'nü tercih etti.