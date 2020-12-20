GG antrenmanları durdurdu

Başkent ekiplerinden Gençlik Gücü, ülkemizde artmaya başlayan vakalardan dolayı tüm spor branşlarında antrenmanları askıya aldı.

Gençlik Gücü Türk Spor Kulübü, önceki gün hentbol takımında bir oyuncunun testinin pozitif çıkmasıyla birlikte önemli bir karar aldı. Başkan Osman Karamanlı, spor servisine yaptığı açıklamada tüm spor branşlarında antrenmanları durdurma kararı aldıklarını dile getirdi. Karaman, futbolda alt yapı çalışmalarına da ara vermeyi kararlaştıran G.Gücü, ülkede hastalığın bitme noktasına gelmeden hiçbir spor faaliyeti yapmayacaklarını söyledi. Başkan Karamanlı, sponsorları Chinaa Bazaar Direktörü ve G.Gücü’nün eski başkanı Mazhar Iqbal ile tüm branşlarda faaliyetlerin askıya alınması konusunda görüş birliği yaptıklarını söyledi.