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Geri sayım başladı

Sporumuzla ilgili Başbakanımız ve Bakanlar Kurulu’nun aldığı olumlu kararlarla birlikte olumlu gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

28 Mayıs 2020 Perşembe 19:26
Geri sayım başladı
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Kaya Emiroğlu

ke1571@hotmail.com

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Spor salonları yani fitness salonlarının yeniden açılması çok önemli ve olumlu bir karar ve gelişme oldu. Son yıllarda tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Fitness salonlarının büyük ilgi gördüğünü gözlemliyoruz. O kadar ki istikrarlı bir şekilde aylarca ara vermeden ve hatta sadece yazda değil, kış aylarında da salonlara devam eden sporcular mevcuttur. Fitness salonlarında yapılan en az 4-5 çeşit aktiviteden en az ikisini istikrarlı ve disiplinli bir şekilde yapan sporcular da vardır. Dolayısıyla Fitness salonlarını artık ayrı bir spor dalı, etkinliği ya da konsepti gibi görmek durumundayız.

Bu arada futbolumuzda geri sayım sürüyor. 18 Haziran yeniden başlangıç tarihi olarak “off the record” konuşulsa da henüz bu konu netlik kazanmış değil. Ancak şunu söyleyebiliriz ki eğer Süper ve Birinci lig takımlarımız tam gaz çalışıyor ve hazırlanıyorlarsa yeniden futbola dönüş günümüz yakın demektir. Kulüplerimiz ya da teknik adamlarımız planlarını bu tarihe göre ayarlamış durumdadır. Gözlemlenen odur ki hemen hemen tüm kulüp veya takımlarımız ligin kalan sekiz haftalık periyodunun yeniden başlamasını istemektedir. Sadece bir kulübün ya da başkanının istemiyor olması, ki hangi kulüp olduğu bilinmektedir, yeniden futbola başlamayı engelleyemeyecektir. Sporsuz yapamayız. Daha önce de yazdım; Ambargo altında olmamızın da verdiği negatif psikolojik duruma bir de sürekli Covid-19 salgını ya da pandemisini ekleyemeyiz. Nasıl ki Kıbrıs Türk Halkı birlikte mücadele örneği göstererek salgının yayılmasını önlemiştir, bundan sonra da aktivitelerle olumlu psikolojiye yönelecektir. Futbolun yeniden başlamasını istemeyenlerin tamamen negatif bir psikolojik durum içerisinde olduklarını düşünüyorum. Böyle durumda olanların zaten sporumuz ya da futbolumuz içerisinde yeri yoktur.

Almanya Bundesliga’nın yeniden başlamasıyla birlikte gözler diğer Avrupa ülkelerine çevirldi. Fransa’da liglerin iptal kararları tartışılırken,Premiere League temaslı antrenmanları başlattı. La Liga ve birçok Avrupa futbol ligleri haziran ayı ortasını yeniden başlangıç için hedef koydu.

Tüm bunların ışığında şunu söyleyebiliriz ki, futbolun ve hatta tüm diğer spor dallarının yeniden başlaması, sadece sporları aktif olarak yapanlara değil, tüm sporseverlere ve halkımıza olumlu etki yapacaktır. Kulüplere yapılması beklenen maddi katkı konusunda yetkililerinin gereken pozitif davranışı göstereceğine inanıyorum.

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