Geri dönüş zor olacak

Binatlı’nın genç futbolcusu Mustafa Süzgen ne kadar antrenman yapılırsa yapılsın maç kondüsyonunu yakalayamaycaklarını söyledi

Binatlı Yılmaz Spor Kulübü alt yapısından yetişen ve son yıllarda takımın en iyi oyuncuları arasında gösterilen 1999 doğumlu sol ayaklı futbolcu Mustafa Süzgen futbola ara verilmesinin talihsiz bir karar olduğunu söyledi.

Futbol oynanmayan tek ülke biziz

Mustafa Süzgen “Futbola verilen bir yıllık ara kararı bence tamamen talihsiz bir karardı. Fakat bu kararı tamamen federasyona bağlamanın da yanlış olacağını düşünüyorum” diyerek “Dünya geneline baktığımızda en az korona vakası görülen yerlerden biri olmamıza rağmen, futbolun tek oynanmadığı ülke sanırım biziz. Ayrıca diğer spor branşlarından da bu süreçte devam edenlerin olması, yapılan açıklamalarla çelişki yarattı” dedi.

“Geri dönmek çok zor olacak”

“Bu kadar aradan sonra, geri dönmek kolay olmayacaktır” diyen 21 yaşındaki Binatlı’nın başarılı solağı Mustafa Süzgen, “Hiçbir futbolcu için, ne kadar bireysel çalışma yapılsa da sahada takımla yapılan antrenmanlar gibi olmuyor. Hatta antrenmanlara devam eden takımlar da oldu. Ancak maç kondisyonu çok farklı bir durum. Buna ulaşmak için her takım ve oyuncu grubu zorluklar çekecektir” dedi.

“1 yıllık ara problemleri çözmedi, çözmeyecek”

Ağustos’ta başlaması kararlaştırılan 2021-2022 sezonu için de görüşlerini spor servisi ile paylaşan Binatlı’nın başarılı futbolcusu Mustafa Süzgen, “Zaten ülke futbolumuz amatör halde, zorluklar içinde ortalama bir kalitede oynanırken, bu kalite ne yazık ki daha aşağılara düşecek. Kulüpler, bu dönemde ekonomik olarak belki biraz dinlenmiş olabilir ama pandemiden sonra oynatabilecek futbolcu bulmak onlar için de zor olacak. Sponsor, seyirci problemleri de bunun devamıyla gelecek. Yani kısacası futbola verilen 1 yıllık ara problemleri çözmedi, çözmeyecek. Hatta daha da büyük problemler bizleri bekliyor” şeklinde konuştu.

“Henüz kararımı veremedim”

Attığı enfes frikik golleriyle bilinen genç futbolcu Mustafa, müziğe de yeteneğinin olduğunu söylerken, kendi geleceği açısından ise futbola devam edip etmeyeceği konusunda henüz net kararını da veremediğini dile getiriyor. “Futbolu bırakmayı düşünmedim desem yalan olur” diyen genç oyuncu, “Futbol aşığı olarak futboldan soğumam tabii ki mümkün değil, fakat bu dönemde bu adada futbol oynamak bana biraz saçma gelmeye başladı. Müziği de seven bir insanım, acaba oraya mı yönelsem mi diye düşündüğümde oldu ve hala ne yapacağıma karar vermedim. Bu sene üniversitemin de son senesi. O yüzden dikkatli düşünüp karar vermem gereken bir dönemdeyim. Halkımızı, ülkemizde oynayan, karşılıklı ya da beraber oynadığımız yabancı futbolcuların yaptıklarını görmeye, bizim ülkemizde de futbolculuğun bir meslek olduğunu, bu yüzden daha fazla saygı göstermeye davet ediyorum. Futbolsuz yaşamayı düşünemiyorum, umarım en kısa zamanda sahalara döneriz” açıklamasını yaptı.

“Maalesef halı sahalara abone olduk”

Liglerin oynanmadığı ve takımların büyük bir çoğunluğunun da antrenman yapmadığı bu dönemde bireysel olarak çalıştığını ifade eden Binatlı futbolcusu Mustafa Süzgen, “Maalesef halı sahalara abone olduk. Olabildiğince salonda çalışıyorum. Onun dışında kendi arkadaşlarımızla çim sahada 11’e 11 maçlar yapıyoruz. Çalışmayı seven, spor seven bir insanım. Önceden spor yapmadığım, koşmadığım bir gün uyuyamazdım fakat şimdi hantallığa ve yatmaya alıştık. Buraya kadar olan dönemde şimdilik 2-3 kilo fazlam var ve vücudun kastan yaktığını görmek maalesef beni üzüyor. Tahmin ediyorum çoğu futbolcu da bu duruma üzülüyordur” şeklinde konuştu.

“Futbolu sadece televizyondan izlemek yıpratıcı”

Zorlu sürecin kendisini hem maddi hem de manevi açıdan oldukça etkilediğini de aktaran Binatlı futbolcusu Mustafa Süzgen, “14-15 yaşlarımdan beridir futboldan gelir elde ediyorum. Ailemden fazla para alan birisi değilim. Futbolun olmaması bu yönden beni maalesef etkiledi. Bu açıdan zor gelmesiyle beraber, aldığım arabamın taksitine yardım bile edememek beni üzüyor. Tabii ki maddi açının yanı sıra manevi olarak da olumsuz etkilendim. Futboldan bu kadar uzak olmak, televizyondan izlemek yıpratıcı. Çok özlüyoruz. Üniversite de online olduğundan, boş vakitlerimde babamın işlerine yardım ediyorum. Her açıdan zor bir dönemden geçiyorum” ifadelerini kullandı.

“Sahte bir düzenin piyonlarıymışız gibi hissediyorum”

“Hiçbir futbolcunun futboldan soğuyacağına inanmıyorum fakat üzülerek belirtmek istiyorum ki bu adada maalesef futbol oynamaktan soğuyanlar da mutlaka olacaktır” diyen Mustafa, “Sahte bir düzenin piyonlarıymışız gibi hissediyorum. Yeterli değeri gördüğümüzü düşünmüyorum. Umarım hiç kimse bu zor günleri unutmaz ” diyerek sözlerini noktaladı.