Orçun Kamalı CONIFA üyeliğinin askıya alınması sonrasında açıklama yaparak ülke menfaatlerinin ön planda olduğunu söyledi

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkan vekili Orçun Kamalı ülke gençliğinin herzman yanında olduğıunu belirterek ülke menfaatleri doğrultusunda gerekenin yapılacağını kaydetti.

Gereken neyse yapılır

KTFF başkanı Hasan Sertoğlu’nun Conifa üyelğinin askıya alınması sonrasında federasyonu temsilen kimsenin orada olamayacağı açıklamasının üzerine Orçun Kamalı da açıklama yaparak “ülkenin menfaatleri için gereken yapılır” dedi.

Üyelik yoksa temsiliyet olmaz

Kamalı Sertoğlu’nun açıklamalarına saygı duyduğunu ve Conifa’da üyeliğin askıya alınması sonrasında temsiliyetin de söz konusu olamayacağını belirterek doğal olarak görevden ayrılmış olacakları vurgusunu yaptı.

İçerde mücadele etmek daha doğru olurdu

Kamalı açıklamasında bu tür sorunların UEFA ve FIFA’da bile yaşandığını belirterek kendi düşüncesinin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada içerde mücadele ederek bu konuları çözmek olduğunu belirterek “tabi takdir sayın başkanındır. Ve bizde buna saygı duyarız. Gereken neyse de yaparız” dedi.