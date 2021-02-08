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Geniş kadroya sahibiz

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:12
Geniş kadroya sahibiz
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Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları sezon planlamalarının hazır olduğunu söyledi

Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları geçen sezon ligi dar kadro ile götürmek zorunda olduklarını ve bunun acısını çektiklerini belirtirken, yeni sezonda daha geniş bir kadro ile yola çıkacaklarını söyledi.

Nisan ayında düşük tempoda başlayacağız

Vakaların azalması durumunda Nisan ayının ikinci haftasında düşük tempoda bir buçuk aylık küçük bir başlangıç planladıklarını ifade eden Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları, her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise Haziran’da sezona yönelik yüksek tempolu çalışma sürecinin Karşıyaka adına başlayacağını ifade etti.

Birliktelik şu an bile iyi durumda

Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları geçen yıl borçları azaltma adına kadroyu dar tutmak zorunda kaldıklarını belirtirken, bunun acısını çektiklerini ancak ciddi anlamda derslerde çıkardıklarını söyledi.

Daha geniş kadro ile yola çıkacağız

Bu yıl ise daha geniş kadro ile yola çıkacaklarını belirten Bayram Paşaoğulları, ilk beş için mücadele edecekleri bir sezon hedefleri olduğunu ifade etti. Mevcut kadroyu koruyup takıma takviye de yaptıklarını ifade eden Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları geçen yıl 14 kişi ile götürdükleri sezonun bu yıl 22-23 kişi ile gideceğini söyledi.

Geçen yılki gençlerle bu yıl da devam

Geçen sezon takıma dahil edilen genç isimlerle bu yıl yine yola devam edileceğini ifade eden Paşaoğulları, Karşıyaka olarak hiçbir oyuncu ile ise maddi sıkıntının olmadığını vurguladı. Günümüz itibariyle ülke olarak sıkıntılı bir süreç içinde olduğumuzu ifade eden Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları, herşeyin yolunda gitmesi durumunda Nisan ayının ikinci haftasında mini bir başlangıç yapma planları olduğunu söyledi.

Haziran’da sezonu açacağız

Düşük tempoda yapacakları başlangıç sonrasında Haziran ayında yapacakları sezon açılışı ile sürece başlayacaklarını ifade eden Karşıyaka antrenörü Bayram Paşaoğulları, hem yönetimin hem de oyuncuların yeni sürece Karşıyaka olarak hazır olduğunun altını çizdi. Futbolu her kesim gibi kendilerinin de özlediğini ifade eden Paşaoğulları, şu an bile güzel bir havaya sahip olduklarını belirterek, bir an önce sağlıklı günlerin gelmesini dileyerek sözlerini tamamladı.

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