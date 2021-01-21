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Genel Yönetim Kurulu belirlendi

Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu atamaları bakan Erhan Arıklı tarafından gerçekleştirildi

21 Ocak 2021 Perşembe 17:04
Genel Yönetim Kurulu belirlendi
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Ekonomi ve Enerji Bakanlığı’na bağlanan Spor Dairesi’nde Genel Yönetim Kurulu yeniden belirlendi.

Başbakan Yardımcısı, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı dün Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev Yapan Kemal Deniz Dana’yı görevden alarak bu göreve Bakanlık müdürü Mete Topçu’yu atadı.

Yönetim Kurulu’nda Ulusal Birlik Partisi kanadından Tayfun Kurtarıcıoğluları göreve devam ederken Yeniden Doğuş Partisi kanadından Emre Dalgıç, Demokrat Parti kanadından ise Remzi Cengiz atandı.

Genel Yönetim Kurulu’nda Spor Şurası’nda seçilmiş üç üye Cemal Konnolu, Umar Göker ve Turgut Karamanoğlu da bulunuyor.

Genel Yönetim Kurulu’nun bugün gerçekleştireceği toplantı ile hem devir teslim hemde ilk toplantısını yapması bekleniyor.  

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Ve Enerji BakanlığıSpor DairesiErhan Arıklı
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