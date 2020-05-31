banner348
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
banner339
Kavga zanlıları 3 gün tutuklu kalacak
3 GÜN TUTUKLU KALACAKLAR
Meclis yarın toplanacak
MECLİS TOPLANIYOR
KKTC’de yarın geniş bir açılıma gidilecek
BÜYÜK AÇILIM YARIN
Koronavirüs salgınında dünya genelinde son durum ne?
KÜRESEL SALGINDA BİLANÇO

Genel Kurul’da görevi bıraktı

Çetinkaya kulübünün maçlara çıkmama konusunda gerçekleştirdiği genel kurulda Başkan Dr. Bülent Dizdarlı istifa ederek görevi bıraktı

31 Mayıs 2020 Pazar 15:30
Genel Kurul’da görevi bıraktı
banner337
banner345

Çetinkaya Kulübünün dün akşam gerekleştirilen genel kurulunda başkan Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Dizdarlı genel kurul sonunda oylama sırasında çıkan gerginliği yatıştırmak için kürsüye gelerek “ben başkanlığı bırakırsam bu görevi alacak hazır olan bir arkadaş yada grup varmı” diye sordu. Sorusuna bir grup tarafından evet cevabı verilince “o zaman ben Bülent Dizdarlı oalrak başkanlıktan istifa ettim. Konu kapanmıştır. Tartışmaya da gerek yoktur diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Dizdarlı “savunduğumun arkasındayım”

Genel kurulda başkan Bülen Dizdarlı bu süreçte küme düşme konusunu gündemde tutmadığını sadece sağlık konusunnu gündemde tuttuğunu belirterek bunun da arkasında olduğunu kaydetti.

“Biz bu süreçte başkanlığım süresince, sadece kendimizi düşünmedik. Biz UEFA’ya 3 mektup yazıp 3 cevap aldık. Sadece Çetinkaya olarak bizi kabul etsin diye yapmadık. Kıbrıs Türk kulüplerinin haklarının yendiğini vurguladık ve her mektupta da haklılığımız artıyor” dedi.

“Tükürdüğümü yalamam”

banner341
Maçların oynanması durumunda kendisinin bu sürece dahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Dizdarlı “Ben bu yetkiyi federasyon eğer oynatırsa diye isterim. Ha verilmezse de hiç gücüme gitmez. Ben bu saatten sonra tükürdüğümü de yalamam. başkanlıktan ayrıldıktan sonra kavgam da daha büyük olur” dedi.

“Hata yaptım”

Bülent Dizdarlı takımın antrenmanlarına izin vermesinin hata olduğunu belirterek “Ben antrenmanları başlatmakla büyük bir hata yaptım. Eğer karar almayı bir hafta da ertelerseniz yarın sabah antrenmanları durudururum” dedi.

İstifa etti oylama yapılmadı

Çetinkaya genel kuruluna konuşmalardan sonra 5 dakika ara verilerek oylamaya geçildi. Bu sırada yaşanan gerginlik nedeniyle başkan Bülent Dizdarlı söz isteyerek kürsüye çıktı “gerginliğe gerek yok. Bu konuyu konuşarak da halledebiliriz. Samimi olarak soruyorum benim ayrılmam durumunda başkanlığı veya yönetimi devralacak bir arkadaş yada grup varmı?” Diye sordu. Bir gruptan evet cevabı gelince “o zaman ben Bülent Dizdarlı olarak şu andan itibaren istifa ettim. Konu kapanmıştır. Tartışmaya da gerek yoktur” dedi.

Yarın seçim

Daha sonra yapılan öneriler sonunda Çetinkaya’nın seçimli olağan genel kurul toplantısının yarın saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı

Anahtar Kelimeler:
Bülent Dizdarlı Istifa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Maçlar seyircisiz, 5 oyuncu değişebilecek
Maçlar seyircisiz, 5 oyuncu değişebilecek
Yetki Sağlık Bakanlığı’nda
Yetki Sağlık Bakanlığı’nda
Başat için mesaj yayınlandı
Başat için mesaj yayınlandı
Çetinkaya’ya genç aday
Çetinkaya’ya genç aday
Kararı federasyon verecek
Kararı federasyon verecek
Bahçeli’de kriz
Bahçeli’de kriz
Özbilgehan, KKTC MOK Başkanıyla görüştü
Özbilgehan, KKTC MOK Başkanıyla görüştü
MOK Türkiye ile ilişkileri geliştirecek
MOK Türkiye ile ilişkileri geliştirecek
Maraş, sahilde çalıştı
Maraş, sahilde çalıştı
Geri sayım başladı
Geri sayım başladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim