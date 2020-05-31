Genel Kurul’da görevi bıraktı

Çetinkaya Kulübünün dün akşam gerekleştirilen genel kurulunda başkan Bülent Dizdarlı başkanlıktan istifa ettiğini açıkladı.

Dizdarlı genel kurul sonunda oylama sırasında çıkan gerginliği yatıştırmak için kürsüye gelerek “ben başkanlığı bırakırsam bu görevi alacak hazır olan bir arkadaş yada grup varmı” diye sordu. Sorusuna bir grup tarafından evet cevabı verilince “o zaman ben Bülent Dizdarlı oalrak başkanlıktan istifa ettim. Konu kapanmıştır. Tartışmaya da gerek yoktur diyerek istifa ettiğini açıkladı.

Dizdarlı “savunduğumun arkasındayım”

Genel kurulda başkan Bülen Dizdarlı bu süreçte küme düşme konusunu gündemde tutmadığını sadece sağlık konusunnu gündemde tuttuğunu belirterek bunun da arkasında olduğunu kaydetti.

“Biz bu süreçte başkanlığım süresince, sadece kendimizi düşünmedik. Biz UEFA’ya 3 mektup yazıp 3 cevap aldık. Sadece Çetinkaya olarak bizi kabul etsin diye yapmadık. Kıbrıs Türk kulüplerinin haklarının yendiğini vurguladık ve her mektupta da haklılığımız artıyor” dedi.

“Tükürdüğümü yalamam”

Maçların oynanması durumunda kendisinin bu sürece dahil olmasının söz konusu olmadığını vurgulayan Dizdarlı “Ben bu yetkiyi federasyon eğer oynatırsa diye isterim. Ha verilmezse de hiç gücüme gitmez. Ben bu saatten sonra tükürdüğümü de yalamam. başkanlıktan ayrıldıktan sonra kavgam da daha büyük olur” dedi.

“Hata yaptım”

Bülent Dizdarlı takımın antrenmanlarına izin vermesinin hata olduğunu belirterek “Ben antrenmanları başlatmakla büyük bir hata yaptım. Eğer karar almayı bir hafta da ertelerseniz yarın sabah antrenmanları durudururum” dedi.

İstifa etti oylama yapılmadı

Çetinkaya genel kuruluna konuşmalardan sonra 5 dakika ara verilerek oylamaya geçildi. Bu sırada yaşanan gerginlik nedeniyle başkan Bülent Dizdarlı söz isteyerek kürsüye çıktı “gerginliğe gerek yok. Bu konuyu konuşarak da halledebiliriz. Samimi olarak soruyorum benim ayrılmam durumunda başkanlığı veya yönetimi devralacak bir arkadaş yada grup varmı?” Diye sordu. Bir gruptan evet cevabı gelince “o zaman ben Bülent Dizdarlı olarak şu andan itibaren istifa ettim. Konu kapanmıştır. Tartışmaya da gerek yoktur” dedi.

Yarın seçim

Daha sonra yapılan öneriler sonunda Çetinkaya’nın seçimli olağan genel kurul toplantısının yarın saat 18.00’de yapılması kararlaştırıldı