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Gençlik Gücü kupadan çekildi

07 Ocak 2021 Perşembe 20:11
Gençlik Gücü kupadan çekildi
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Ülkede artan vakalar nedeniyle Gençlik Gücü tüm faaliyetleri durdurma ve müsabakalara katılmama kararı aldı

Gençlik Gücü kulübü ülkedeki artan virüs vakaları nedeniyle tüm faaliyetleri durdurarak hiçbir aktiviteye katılmama kararı aldı.

Bugün başlayacak KTSYD Hentbol Kupası’nda da mücadele etmesi beklenen Gençlik Gücü Hentbol takımı aldığı bu kararla kupadan çekildiklerini de açıkladı.

Gençlik Gücü kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Geçtiğimiz ay yaşanan talihsiz bir olay neticesinde, Gençlik Gücü Hentbol Takımımız oyuncuları, teknik heyetimiz, sağlık ve idari kadrolarındaki çalışanlarımız için KKTC Hentbol Federasyonu sponsor ve katkılarıyla Kıbrıs Tük Spor Yazarları Derneği Kupa organizasyonu öncesi bir sporcumuzun testi pozitif çıkmış, diğer oyuncularımızın testi ise negatif çıkmıştır. Pozitif çıkan oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci   yaklaşık 15 gün sürmüş ve tamamlanmıştır. Hal böyle iken test sonuçları negatif çıkan diğer tüm takım oyuncuları ve teknik heyetimizde temaslı kategorisinde olduğundan evlerinde ailelerinden uzak ve işlerini bırakarak yaklaşık 15 gün izole olmuşlardır. Günümüz Covid 19 virüsü ülkemizde her geçen gün yerel vaka olarak yaygınlaşmakta ve çoğalmakta olup önüne henüz geçilememektedir.  Yaşanan bu süreçte tüm sporcularımız ve teknik heyetimiz zor günler geçirmiş ve gerek özel sektörde gerekse devlette çalışan birçok sporcumuz, iş konusunda çok büyük sıkıntılar yaşamış olup bir daha böyle zor günler yaşanmaması adına Gençlik Gücü Hentbol Takımı olarak ülkemizdeki yerel vakalar ve riskler azalana kadar idari bir karar ile hiçbir sportif aktivite ve hentbol müsabakasına katılmama kararı almış bulunmaktayız. Kurulduğu günden itibaren birçok kupa ve şampiyonluklara imza atan Gençlik Gücü Spor Kulübü olarak bu prestijli kupaya katılıp mücadele etmek istesek de yaklaşık bir aylık süreyi hiçbir antrenman yapmadan geçiren takımımız gerek herhangi bir sakatlık yaşanmaması adına gerekse mevcut pozitif yerel vakaların kontrolden çıkması sebebiyle bu kararı aldığımızı bildirerek, turnuvaya katılacak olan tüm takımlara başarılar dileriz.”

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Anahtar Kelimeler:
Gençlik Gücü
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