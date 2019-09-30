Gençlik Gücü 3 puanı aldı 2-3

K-PET Süper Lig’in 3. haftasında Gönyeli, konuk ettiği Gençlik Gücü’ne 2-3 mağlup oldu. Gönyeli bu sonuçla 3 puanda kalırken Gençlik Gücü ise 5 puana yükseldi.

3.DK: Gönyeli öne geçti. Sabri’nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Raif harika bir vuruşla topu ağlara göndermeyi başardı. 1-0

24.DK: Karşılaşmaya denge geldi. Özgür Ongun’un pasıyla ceza sahası çaprazında topla buluşan Uche Sunday etkili bir vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi. 1-1

31.DK: Ceza sahası dışından Uche’nin yaptığı etkili vuruş yan kale direğinden geri döndü. Dönen topu iyi takip eden Boateng topu ağlara göndermekte zorlanmadı. 1-2

57.DK: Boateng’in pasıyla ceza sahasına giren Özgür, dar açıdan yerden etkili bir vuruşla farkı 2’ye çıkardı. 1-3

90+6.DK: Raif rakiplerinden sıyrıldı ve topu araya bıraktı. Tufan’da yaptığı düzgün vuruşla maçın skorunu tayin etti. 2-3