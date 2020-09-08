Gençlerbirliği’ne 5 takviye

K-Pet Birinci Ligi’nde mücadele eden Gençlerbirliği kadrosuna 5 yeni isim takviye etti.

Tamamlanan sezonda Süper Lig’e yükselmeyi play-off’ta kaçıran İskele ekibi başlayacak sezon için işi sıkı tutarak SÜper Lige yükselmenin hesaplarını yapıyor.

Gençlerbirliği dün Yenicami kulübünden Cenker Yazar, Yonpaş Dumlupınar kulübünden Yıldıray Fenercioğlu, Mesarya kulübünden Emre Aktaş ve Mağusa Türk Gücü'nden Aziz T. Duyuran’ı kiralık olarak kadrosuna katarken Mesarya Kulübünden Halil Türen’i de bonservisli olarak kadrosuna kattı.

Kulüp başkanı Rifat Berkel dün futbolcularla Futbol Federasyonu’nda imza atarak transferi resmileştirdi.