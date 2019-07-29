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Gençlerbirliği yurtiçi kampı için Pazartesi kampa giriyor

Gençlerbirliği yurtiçi kampı için Pazartesi kampa giriyor

29 Temmuz 2019 Pazartesi 07:57
Gençlerbirliği yurtiçi kampı için Pazartesi kampa giriyor

Hedef süper lig

Birinci lig ekiplerinden Gençlerbirliği yeniden Süper Lige yükselmek için yeni sezon hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor.

Teknik direktör Hasan Topaloğlu yönetiminde yeni sezona hazırlanan Gençlerbirliği çalışmalarına önümüzdeki hafta yapacağı kamp ile devam edecek.

Yurt içi kampı Pazartesi

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 29 Temmuz Pazartesi günü dört günlük kampa girecek olan Gençlerbirliği kampını İskele bölgesinde geçirecek.

Günde çift antrenman ile hazırlanacak olan Gençlerbirliği kamp süresinde Çarşamba günü Doğan Türk Birliği ile hazırlık maçı da oynayacak.

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Hedef süper lig

Takımın çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Hasan Topaloğlu ortamın çok güzel olduğunu beirterek “Çalışmalardan memnunum. Arkadaşlık ortamını iyi yakaladık. Bu ruh ile yeniden süper lige dönmeyi hedefliyoruz” dedi.

Çalışacak saha bulamıyoruz

Hasan Topaloğlu çalışmalara devam ettiklerini ancak tek sorunun saha sorunu olduğunu belirterek “çalışacak saha bulmakta zorlanıyoruz. En büyük eksikliğimiz antrenman sahamızın olmaması” dedi. Topaloğlu saha konusunda da yetkililerin ilgisizliğinden de şikayetçi olduklarını kaydetti.

Transfer bitti TC’liler kaldı

Topaloğlu takıma gerekli transferleri yaptıklarını belirterek yerli transferi tamamladıklarını ve 4-5 TC uyruklu futbolcuyu denemeye alacaklarını ve içlerinden en iyi iki oyuncu ile sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Kamp Kartepe’de

Yurt dışı kampını 14-20 Ağustos tarihleri arasında Kartepe’de yapacaklarını kaydeden Topaloğlu bu süre içinde takımın güç ve kondüsyon olarak en üst noktaya çıkararak sezona hazır hale getirmek istediğine vurgu yaptı.

Anahtar Kelimeler:
Gençler Birliği Kktc
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