Gençlerbirliği harıl harıl

Sezon hazırlıklarına Kartepe’de devam eden Gençler Birliği, kampın dördüncü gününü yaptığı çift antrenmanla tamamladı. Teknik patron Hasan Topaloğlu, oyuncularına sabah saatlerinde dayanıklılık, güç, çabukluk ve kuvvet çalıştırarak adeta pestillerini çıkardı. İskele temsilcisi bu yorucu antrenmanın ardından dinlenmeye çekildi. Akşamüzeri Türk Ocağı ile hazırlık maçı planlayan ancak olumsuz hava koşulları engeline takılan kırmızı siyahlılar, akşam antrenmanını ise düz koşu ve dar alanda taktik oyunu yaparak geçirdi. Oyuncuların özellikle sabah antrenmanın ardından oldukça yorgun oluşu dikkatlerde kaçmadı. Gençler Birliği, hava koşullarının elverişli olması durumunda bugün Küçük Kaymaklı ile bir hazırlık maçı oynayacak.