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Genç oyuncular etkilenecek

Yalova futbolcusu Selçuk Dilik “Yeni iş sahaları birçok futbolcuyu futboldan uzaklaştırdı” dedi

27 Ocak 2021 Çarşamba 17:18
Genç oyuncular etkilenecek
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Yalova futbolcusu Selçuk Dilik “Yeni iş sahaları birçok futbolcuyu futboldan uzaklaştırdı” dedi

Yalova’nıın alt yapısından yetişen ve kısa sürede takımın en iyi oyuncularından olmayı başaran 1997 doğumlu orta saha oyuncusu Selçuk Dilik futbolsuz geçecek olan bu zorlu günler için “Futbol Federasyonu’nun aldığı bu karar gerçekten ülke futbolunu derinden etkiledi” dedi.

Yanlış bir karar alındı

Selçuk yanlış bir karar alındığına vurgu yaparak “Futbol oynatılabilirdi. Dünyanın her yerinde oynanan oyun sadece bizim adamızı etkilemiş gibi düşünülerek böyle bir yanlış karar alındı” dedi.

“Kötü bir iz bırakacak”

Yalova’nın başarılı orta saha oyuncusu Selçuk Dilik, “Alınan karar, ülke futboluna her yönüyle kötü bir iz bırakacak. Bu adada yapılan en büyük organizasyon futboldur. Seyircilerin maçlara eskisi gibi gitmeyeceklerini düşünüyorum. Çoğu kulüp seneye oynatacak futbolcu bulamayacak. Sponsorlar elini çekecek. Ülkemizde az olsa da kulüplere maddi destek veren insanlar da sona erecek diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“Genç oyuncuları daha fazla etkileyecek”

Birçok futbolcunun verilen ara nedeniyle futbolu bırakacağını söyleyen Selçuk, “Yaşı ilerleyen abilerim futbolu bırakacaklar. Genç arkadaşlar için daha zor bir süreç olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden onların futbolu bırakma yüzdelikleri daha yüksek. Ben futbolu bırakmayı düşünmüyorum ancak bizi bu sürecin baya zorladığını saklayamam. Umarım en az hasarla yeni sezona başlanır” açıklamasını yaptı.

“Yeni sezona bomba gibi girmek istiyorum”

Şu an nasıl çalıştığı hakkında açıklamalar yapan Selçuk, “Bu dönemde futboldan uzak kalmama adına haftada üç veya dört gün halı sahaya gidiyorum. Halı saha maçlarının yanında bireysel olarak da çalışıyorum. Haftanın bir veya iki günü de spor salonuna gidip fiziğimi güçlendiriyorum. Yeni sezonun Ağustos’ta başlanacağı duyuruldu. O zamana kadar kendimi hazır tutup yeni sezona bomba gibi girmek istiyorum” dedi.

“Yeni iş sahaları birçok futbolcuyu futboldan uzaklaştırdı”

“Bu süreç her futbolcuyu etkilediği gibi beni de olumsuz etkiledi. Okula gidiyorum. Futbol oynandığı dönemde futbol sayesinde okulumun ücretini karşılıyordum. Şu an ise işe gidip okul parasını karşılamak zorunda kaldım. Birçok arkadaşım okulu bırakıp askere gitti. İş hayatına atılanlar var. Futbolu düşünmeyenler var. Sanıyorum ki ligler başladığında birçok futbolcuyu sahada göremeyeceğiz çünkü dışarda çalıştıklarından dolayı futbola zaman ayıramayacaklar ve bırakmış olacaklar” dedi.

“Futbolu gerçekten çok seviyorum”

Futboldan soğumadığını dile getiren Selçuk, “Futbolu gerçekten seviyorum. Bırakmayı da düşünmüyorum. Zor bir süreçten geçiyoruz ancak Ağustos’ta lig başlayacak. Futbolu bırakan arkadaşlara da bırakmamalarını tavsiye ederim” diyerek sözlerini noktaladı.

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