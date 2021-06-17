Geleceğin yarışçıları parkura çıktı

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK), “KITMOK Geleceğin Yarışçıları” adıyla, Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu himayelerinde önemli bir organizasyona imza attı.

Geçtiğimiz Cuma günü akşamüzeri, Küçük Kaymaklı İsmail Beyoğlu Caddesi üzerinde bulunan Eray Garaj’ın yanındaki arazide hazırlanan parkurda 3 buçuk yaşından 10 yaşına kadar 18 küçük sporcu mücadele etti.

50cc ve 70cc ATV ve Kros motorlarıyla yaklaşık 150-200 metre uzunluğundaki parkurda ter atan küçük sporcular izleyenlere heyecanlı dakikalar yaşattılar.

Her sporcunun parkura sırayla ikişer kez çıktığı ve her çıkışta üçer tur attıkları etkinliği Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyonu Başkanı Hasan Karaokçu da takip etti.

Güven Sigorta, Lungo Cafe, Capital FM ve Capital Türk’ün de destek verdiği organizasyonun ardından ödül töreni yapılarak katılan tüm sporculara UMK Başkanı Hasan Karaokçu ile KITMOK Başkanı İbrahim Önderoğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri birer madalya ve katılım belgesi takdim etti.

İlk kez yapılan bu organizasyon hem minik sporcular, hem aileler, hem de izleyenler tarafından çok beğenildi ve tekrarlanması talebinde bulunuldu.