Geleceğin Usain Bolt'u

Dünyanın en hızlı insanı olarak anılan Jamaikalı atlet olimpiyat şampiyonu Usain Bolt profesyonel kariyerini geçtiğimiz sene noktalamıştı. Bolt'un varisi kim olacak soruları uzun süre kafaları meşgul ederken, geçtiğimiz hafta 100 metreyi 13.48 saniyede koşan 7 yaşındaki küçük atlet Rudolph Ingram Jr bu tartışmaya son noktayı koydu gibi...

Blaze the Great 'Büyük Alev' lakabıyla anılan küçük Rudolf'un depar attığı atletizm ve Amerikan futbolu görüntüleri NBA yıldızı LeBron James ve Amerikan futbol ligi takımlarından Tampa Bay Buccaneers'ın dahi dikkatini çekmiş durumda.

Rudolf'un sosyal medya hesabında 400 bini aşkın takipçisi bulunuyor ve küçük sporcunun hayranlarının sayısı ve dünya çapındaki ünü, hesabındaki videolarla katlanarak büyüyor. Rudolph, Instagram'da kendisini '7 yaşında. 3 X Amerikan Amatör Atletizm Şampiyonu, Heisman (Amerikan futbolu) Kupası sahibi, Fitness Modeli ve 100 Metre Şampiyonu olarak tanımlıyor.

Babası Ralph Ingram, 4 yaşında spora başlayan Tampalı minik atletin oldukça hırslı olduğunu söylerken USA Today ve New York Post gibi gazeteler Rudolph için "Uçan yıldız", "Durdurulamayan viral atlet" ifadelerini kullanıyor.

Rudolf'un özellikle atletizm videolarında akranlarına büyük fark atması, oldukça profesyonel davranması dikkatlerden kaçmıyor.