Geleceğin takımını yaratmak istiyoruz

Kadri Alagöz pandemi sonrasında ise Çetinkaya Basketbol Akademisi’ni hayata geçirmek için çalışma başlatacaklarını söyledi

Çetinkaya Türk Spor Kulübü Erkek Basketbol takımı koçu Kadri Alagöz, genç bir kadro kurduklarını ve geleceğin takımını yaratmak istediklerini kaydetti.

Yeni bir takım kurduk

Genç bir kadroya sahip olduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı Kadri Alagöz, “Çetinkaya olarak tam 30 yıl sonra yeniden basketbola döndük. Genç oyuncular bulup, sil baştan bir takım kurduk” dedi.

Gençlerin sürekli oynaması gerekir

Gençlerin gelişmesi için sürekli oynaması gerektiğine dikkat çeken Alagöz “Bu yılki hedefimiz, rakip ayırmaksızın, arzu ve istekle, mücadeleyi hiç bırakmadan maçlarımızı oynamaktır. Geleceğin takımını yaratmak için çok çalışacağız” açıklamasını yaptı.

Yatırım devam edecek

Kadri Alagöz ayrıca Çetinkaya Türk Spor Kulübü Başkanı Ceran Tunalı ve yönetime çok teşekkür ederken, basketbola yatırımlarının devam edeceğini, pandemi sonrasında ise Çetinkaya Basketbol Akademisi’ni hayata geçirmek için çalışma başlatacaklarını söyledi