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Geleceğe göz kırpıyor

Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, Batuhan, kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla gelecek için umut vaadediyor

01 Şubat 2021 Pazartesi 20:43
Geleceğe göz kırpıyor
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Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, Batuhan, kaledeki duruşu ve kurtarışlarıyla gelecek için umut vaadediyor

Hamitköy’ün 2005 doğumlu file bekçisi Batuhan Serbülent, geleceğin en iyi kalecisi olma yolunda ilerlemeye devam ediyor.

Geleceği parlak

Kaleciliğe Hamitköy’ün alt yapısında başlayan, geçtiğimiz sezon başında Hamitköy U15 Takımı’nda forma giyen, kısa bir süre U21 takımının kalesini koruyan, daha sonra ise A takımla birlikte çalışmalara çağrılan 2005 doğumlu 1.83 cm boyundaki kaleci Batuhan Serbülent, geleceğe göz kırpıyor.

Dikkat çekiyor

Geçtiğimiz sezon Hamitköy’ün, Binatlı ile oynadığı ve 3-3 berabere kaldığı play out maçında kaleyi koruyan Batuhan, bu sezon ise takımının geçtiğimiz haftaya kadar yaptığı antrenmanlara ve dostluk maçlarına katıldı. Teknik Direktör Ahmet Sakallı’nın zaman zaman kalede şans verdiği genç file bekçisi, yaptığı kurtarışlarla dikkat çekti. Batuhan, şu an A takımda Tolga Nergiz’in yedeği olarak kulübede şans bekliyor.

“Latif hocanın hakkını ödeyemem”

Gelişimi ile ilgili olarak spor servisine açıklamalarda bulunan Hamitköy’ün genç file bekçisi Batuhan Serbülent, “Yaşımın küçük olduğumun farkındayım. Yaşıtlarım U15 takımlarında oynarken, benim A takımda şans bulmam beni gururlandırıyor. Ancak çok çalışmalıyım. Latif hocamın üzerimde emeği çok büyük. Ona ayrıca teşekkür ederim. Tabii ki Ahmet hocam da gençlere şans veriyor. Hamitköy, bana göre genç oyunculara en fazla şans veren kulüp. Burada olduğum için şanslıyım” dedi.

“Hedefim Türkiye”

Geçtiğimiz sezon Hamitköy’ün kalesini koruyan Emre Nalbant’ı çok beğendiğini ve örnek aldığını söyleyen genç kaleci, “Hedefim futbol kariyerime Türkiye’de devam ettirmek. Fenerbahçe ve Antalyaspor alt yapısında denenmeye gidecektim ancak pandemi dönemi olmasından dolayı bu planım gerçekleşmedi. İlerleyen dönemde inşallah bu şansı değerlendirmek istiyorum” açıklamasını yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Batuhan SerbülentHamitköy
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