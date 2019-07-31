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Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kalesini koruyan ve gösterdiği performansla göz dolduran Ferhat Oğlak gönderildi

Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kalesini koruyan ve gösterdiği performansla göz dolduran Ferhat Oğlak gönderildi

31 Temmuz 2019 Çarşamba 09:17
Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kalesini koruyan ve gösterdiği performansla göz dolduran Ferhat Oğlak gönderildi

Ferhat ile yollar ayrıldı

Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kalesini koruyan, sezon başıda anlaşmaya varılan Ferhat Oğlak ile ani bir kararla yollar ayrıldı.

Geçtiğimiz sezon Mesarya’nın kaelsini koruyan ve gösterdiği performansla göz dolduran Ferhat Oğlak, yeni sezon yönetimle her konuda anlaşmaya varmasına rağmen, geçtiğimiz gün başkan Vedat Kolçak ile yaşadığı diyalog sonrası takımla olan ilişkisi kesildi ve takımdan gönderme kararı alındı.

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Mesarya’da Rota Mustafa Dağman

Kaleci Ferhat Oğlak ile yolların ayrılmasının ardından kaleci arayışa giren Mesarya, geçtiğimiz sezon G.Gücü kalesini koruyan ve bonservisi Yalova’da bulunan Mustafa Dağman ile her konuda anlaşmaya varan Mesarya yönetimi, Yalova ile görüşmelerini sürdürürken anlaşmanın her an gerçekleşebileceği öğrenildi.

Hakan Uluçay ve Okan Göktürk İdmanda

Mesarya ayrıca Mağusa Türk Gücü’nden Hakan Uluçay’ı kadrosuna dahil ederek dün idmana indirdi. Hakan Uluçay orta sahada görev yapan dinamik oyunu ile biliniyor. Mesarya ayrıca Okan Göktürk’ü de Yenicami’den kadrosuna dahil ederek bu oyuncuyu da dünkü idmana indirdi.

Son Güncelleme: 31.07.2019 09:18
Anahtar Kelimeler:
Mesarya Futbol
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