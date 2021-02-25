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Geçmişi unutmadan, geleceği hedefliyoruz

Gönyeli Sportif Direktörü Osman Emiroğlu, hedeflerinin, geçmişten çok gelecekle ilgili olduğunun altını çizdi

25 Şubat 2021 Perşembe 19:26
Geçmişi unutmadan, geleceği hedefliyoruz
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Gönyeli Sportif Direktörü Osman Emiroğlu, hedeflerinin, geçmişten çok gelecekle ilgili olduğunun altını çizdi

Gönyeli Türk Spor Kulübü’nde futbol altyapıya yönelik çalışmalar hız kazanıyor. Gönyeli Sportif Direktörü Osman Emiroğlu, dün katıldığı bir radyo programına telefonla konuk olarak Gönyeli Futbol Akademisiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Hedeflerinin, geçmişten çok gelecekle ilgili olduğunun altını çizdi.

Emiroğlu şunları söyledi:

“Yeni bir vizyon planlıyoruz. Bunun için ekip çalışması, ortak akıl, sabır ve çok çalışma gerekiyor. Ailelerin güvenini kazanmak istiyoruz. Pandeminin bitmesini ve futbolcularımızın yeniden fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak zarar görme durumunu ortadan kaldırmak istiyoruz.”. Yeni bir değişim ve dönüşüm başlatmak amacında olduklarına işaret eden Emiroğlu, geçmişinden kuvvet alarak geleceği planlamak istediklerinin altını çizdi. Tesis konusunda da değinen Emiroğlu, Gönyeli Futbol Akademisi’nin kendine ait, etkinliklerini rahatça yapabileceği bir alana ihtiyacı olduğunu vurguladı.

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