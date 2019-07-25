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Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni dönemde başkanlığa Tahir Saygıner getirildi

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni dönemde başkanlığa Tahir Saygıner getirildi

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yeni dönemde başkanlığa Tahir Saygıner getirildi

Avcılık Atıcılık Birliği’nde yapılan olağanüstü genel kurulda başkanlığa Tahir Saygıner getirildi. Birlik lokalinde yapılan genel kurulda divan başkanlığını Akın Çorba, sekreterlikleri Halil Pehlivanoğlu, Fevzi pehlivanoğlu yaptı. Üyelerin yoğun katılım ile gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda faaliyet ve mali raporları başkan Mahmut Kanburoğlu okuyarak üyelerin bilgisine getirlidi. Faaliyet ve Mali rapor oybirliği ile onaylandı.

Tahir Saygıner’le yeni dönem

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde yapılan olağanüstü genel kurulda başkan adaylığı için müracaat eden Tahir Saygıner üyelerin onayı ile başkanlığa getirildi. Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği’nde üyelerden aldığı onay ile başkanlığa seçilen Tahir Saygıner’le yeni dönem başlarken, yönetim, disiplin ve denetleme kurulları da üyelerden onay aldı.

İcraat yapmalıyız

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Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Tahir Saygıner yaptığı açıklamada üyelerin olağanüstü genel kurula göstermiş oldukları katılımdan dolayı ve başkanığına onay verdikleri için teşekkür ederek, yapılması gereken çok işleri olduğuna vurgu yaptı. Doğaya yapılacak katkıların bekletilemeyecek kadar ivedi olduğunu belirten Tahir Saygıner, bu yüzden bir an önce ellerini taşın altına koyarak icraat yapmaları gerektiğini dile getirdi. Tahir Saygıner, projeleri arasında bölgeye poligon yapılması yönünde olduğunun altını çizerek, Devlet Yönetimi, Belediye ve Federasyondan destek alınabilmesi durumunda bölgeye bir poligon kazandırmak için uğraşacaklarını ifade etti. Tahir Saygıner eski başkan Mahmut Kanburoğlu’na birliğe yapmış olduğu hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, palket taktim etti.

Kurullar

Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği başkanı Tahir Saygıner birlikte görev yapacağı kurulları da açıkladı. As Başkan Mustafa Çobanoğlu, Genel Sekreter Ali Sunal, Mali Sorumlu Mustafa Yerelgün, Malzeme Sorumlusu Hasan Bektaş, Atıcılık Sorumlusu Nafi Yapıcı, Zararlılarla Mücadele Sorumlusu Halil Boşnak, Lokal Sorumlusu Hüseyin Palu, Müsabaka Sorumlusu Murat Tabak.

Yedek Üyeler : Şevki Kunna, Murat Şöföroğlu, Ozan Efendi, Süleyman Kanburoğlu

Denetleme Kurulu : Başkan Osman Felek, Üyeler Mahmut Kanburoğlu, Ahmet Sunal, Yedek Üye Yusuf Çobanoğlu

Disiplin Kurulu : Başkan Veçhi Cezaroğlu, Üyeler Ahmet Kani Hacımusa, Hasan Sevinç, Derviş Çobanoğlu, Yedek Üye Gültekin Şengüler olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği
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