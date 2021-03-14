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Gazioğlu’ndan sitem

Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu Atatürk Spor Kompleksi’nin elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak sitem etti.

14 Mart 2021 Pazar 19:05
Gazioğlu’ndan sitem
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Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu Atatürk Spor Kompleksi’nin elektriğinin kesilmesi ile ilgili açıklamalarda bulunarak sitem etti.

Açıklama şöyle:

“Ekonomi Bakanlığına bağlı iki kurum, Spor Dairesi ve Kib-Tek.

Kib-Tek'te yaşanan çatışma,  geliyor ve spor yapan gençlere zarar veriyor. Ülkede zaten halkın morali bozuk, okullar kapalı, çocuklar bütün gün bilgisayar başında!

Bireysel sporları önlemlerimizi alarak başlatıyoruz. Daha fazla çocuklarımızın ve gençlerimizin sosyal hayattan kopuk yaşamasını istemiyoruz,  sağlıklı kalmaları için spor yapmaları için çalışıyoruz. Biz çalışırken yukarıdaki fillerin savaşında,  çimenler eziliyor. Bugün tenis kortlarının bakımı yapılamayacak. Bugün Federasyon tesislerinde antrenmanlar yok. Ne oldu Kib-Tek yönetimi Bakanı cezalandırdı.

Yazık vallahi yazık!!!

Lütfen siyasetinizi sporumuzdan uzak tutun!”

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