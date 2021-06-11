Gazimağusa Belediyesi’nden spora destek

GMB Başkanı Arter, Yenierenköy Belediye Başkanı Yeşilırmak ile gerçekleştirilen buluşmada spora destek verdiğini vurguladı. Buluşmanın ardında GMB Başkanı Arter ve Yenierenköy Başkanı Yeşilırmak kısa bir açıklama gerçekleştirdi.

GMB BAŞKANI ARTER;

Arter, bölgelerdeki sıkıntıların aynı olduğunu, şehir belediyesi olarak Erenköy belediyesi ile karşılıklı bazı konularda istişare ederek imkânlarının bir kısmını Erenköy Belediyesi’ne dolayısıyla sipahi gençliğine de bir yardım maiyetinde desteklerinin olduğunu belirtti.

Bizdeki Spor imkânlarının o bölgede olmayanları her koşulda yardımlarının olacağını belirten arter, bundan sonraki diğer çalışmalarda da gençlik merkezleri ile ilgili yapacakları çalışmalarda da tecrübelerini de aynı zamanda aktaracağını dile getirerek ilişkilerinin bu yönde devam edeceğini vurguladı.

YENİERENKÖY BAŞKANI EMRAH YEŞİLIRMAK;

GMB Başkanı Arter sıkıntılarımız olduğunda yardımlarını esirgemediğini dile getiren Yeşilırmak, Gazimağusa belediyesi büyük belediyelerden bir tanesi olduğunu, Arter’den memnun olduğunu ve ilişkilerimizi geliştirmek istediklerini belirtti. Yenierenköy Belediyesi de yavaş yavaş kurumsal bir yapı olma yönünde ilerlediğini ve Mağusa belediyesi ile istişare içinde olduğunu dile getirirken, Muhtar ve kulüp başkanı Sayın Göksal Hacıhasanoğlu’na ve diğer tüm katkı koyan arkadaşlara teşekkürlerini dile getirdi. GMB Başkanı Arter’in de ev sahipliğinden dolayı ve çalışanlarına teşekkürlerini dile getirdi.(MHA)