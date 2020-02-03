GAÜ’den önemli galibiyet 95-70

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ), Girne Amerikan Üniversitesi’ni, (GAÜ) konuk etti. Mücadeleyi 95-70’lik skor ile Girne ekibi kazandı ve play-off’a kalma hedefi adına önemli bir galibiyet elde etti.

İlk periyotta elde ettiği skor üstünlüğünü devre sonuna kadar sürdüren GAÜ, ilk yarıyı 50-37 üstün kapattı. İkinci yarıda da oyun üstünlüğünü kaybetmeyen Girne temsilcisi 69-54 geçtiği üçüncü periyodun ardından maçı 95-70 kazanmayı başardı.

Erdem maçın yıldızı oldu

GAÜ’de 27 sayı 19 ribaunt ile etkileyici rakamlar tutturan Erdem Tiryakioğlu maçın yıldızı oldu. Erdem’e 21 sayı ile Emre Çetinarslan, 19 sayı ile de Batuhan Tüzmen eşlik etti. LAÜ’de Ömer Güner’in 27, Hamit Çeliktaşlıların ise 19 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.