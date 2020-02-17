GAÜ’den farklı bir galibiyet daha: 63-25

Necati Taşkın Spor Salonu’nda oynanan mücadelede rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyen GAÜ 63-25’lik skorla galip ayrıldı. İki ekip cumartesi günü İskele’de karşılaşmış, müsabakayı yine GAÜ 57-23’lük skorla kazanmıştı.

En skorer isim Yağmur Bozoğlan

GAÜ 20-5, 33-11, 47-17 ve 63-25’lik periyotlar sonunda galibiyete ulaşırken, ligde oynadığı altıncı maçının ardından dördüncü galibiyetini hanesine yazdırdı. DAÜ ise beşinci maçından da mağlubiyetle ayrıldı. Müsabakada GAÜ adına 18 sayı kaydeden Yağmur Bozoğlan maçın en çok sayı kaydeden ismi oldu. DAÜ adına 10 sayı ile oynayan Sıla Akman ise takımının en çok sayı atan oyuncusu olarak maçı tamamladı.