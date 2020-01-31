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GAÜ yüksek lisans ve doktora programları için ara dönem kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesinde bulunan yüksek lisans ve doktora programılarına ara dönem kayıtları için son başvuru 14 Şubat 2020.

GAÜ yüksek lisans ve doktora programları için ara dönem kayıtları devam ediyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), bünyesinde bulunan yüksek lisans ve doktora programılarına ara dönem kayıtları için son başvuru 14 Şubat 2020.

31 Ocak 2020 Cuma 16:12
GAÜ yüksek lisans ve doktora programları için ara dönem kayıtları devam ediyor

“Liderlik Hikayenle Dünyayı Değiştir” sloganı ile hızla büyümeye devam eden GAÜ, Uluslararası kampüslerinde ek ücret ödemeden ve yükseklisans bursları ile yurt dışı eğitim fırsatı sunyor. GAÜ, kariyerinde bir adım önde olmak isteyen herkese, ana kampüsün Kıbrıs yerleşkesi olması şartıyla, küresel kampüslerinde yüksek lisans ve doktora programlarına katılma şansı tanıyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, YÖK, YÖDAK, Eduniversal, IACBE ve dünyanın önde gelen diğer akreditasyon ve denklik kurumlarından onaylı 44 Yüksek lisans programı için; KKTC’de bulunan üniversitelerden mezun olan öğrencilere özel burs fırsatı sunulduğu belirtildi.

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Ayrıca, GAÜ; özellikle sağlık yönetimi yüksek lisans programları alanında Türkiye'deki en başarılı üniversiteler kategorisinde yer alan tek isim olurken, dünya sıralamasında ise 95'inci sıraya yerleşti. Diğer yandan; Bir KKTC Üniversitesi olarak GAÜ, Ortadoğu ve Orta Asya'daki 'Ekonomi Yüksek Lisans Eğitimi' dalında da Türkiye'nin en iyi 5 üniversitesi arasına girme başarısını gösterdi.

Akademik platform ve çevrelerin görüşleri, fakülte-öğrenci oranı, fakülte başına alınan atıf, sektörler ve işveren görüşleri, GAÜ'nün açık ara elinde bulundurduğu "uluslararası öğrenci-personel" oranları gibi veriler bazında yapılan değerlendirmeler sonucunda; Girne Amerikan Üniversitesi, "Construction Management" alanında ise, dereceye giren 2 Türk Üniversitesi arasından; 100'lük sıralamada 79'uncu olan Ankara Üniversitesi'nin üzerinde puan alarak 78'inci oldu.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne kampüs bünyesinde 2019-2020 Akademik yılında 44 Yükseklisans ve 15 Doktora bölümüne öğrencilerin başvurabileceği ifade dilen açıklamada, öğrenci adaylarının yükseklisans ve doktora programlarına 14 Şubat 2020 Cuma gününe kadar başvurabileceği ve detaylı bilgiye www.gau.edu.tr ve graduate.gau.edu.tr web adresleri, kayit@gau.edu.tr mail adresi ve 0(392) 650 20 00 – 1184 – 1205 - 1179 – 1185 numaralı telefondan ulaşabilecekleri belirtildi.

Anahtar Kelimeler:
GAÜ Yüksek Lisans Ve Doktora Programları
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