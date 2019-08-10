GAÜ yaz yüzme kursları başarıyla tamamlandı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Spor Koordinatörlüğü bünyesindedüzenlenen Yaz Okulları Yüzme Kursları başarıyla tamamlandı, kurs sonunda katılımcılara sertifikaları törenle verildi.

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Spor Kompleksi bünyesindeki yüzme havuzunda farklı yaş grubu ve kategorilerde gerçekleşen yüzme kursu sertifika töreni, Yüzme hocaları, öğrenci ve ailelerinin katılımı ile gerçekleşti.

Ailelerden yoğun ilgi..

Ailelerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; farklı yaş gruplarındaki kursiyerler kendi grupları ile yarışma ve yüzme eğitimleri boyunca aldıkları bilgileri ailelerine sergileme fırsatı da buldular.

Çekişmeli ve eğlenceli geçen yüzme yarışları ve gösterilerin ardından, farklı yaş grubu ve kategorilerde düzenlenen yüzme yarışmalarında dereceye giren minik yüzücülere, kursu başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifikaları törenle verildi.

Yaz Okulu Yüzme Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Mustafa Apak törende yaptığı konuşmasında şunları söyledi;

“Bu organizasyonu, kış ve yaz dönemlerinde uzun süre birlikte çalıştığımız çocuklarımızın performanslarını görebilmek için düzenledik. Çocuklarımızın gelecekteki yaşantılarında, sporu ve yüzmeyi devam ettirmeleri dileği ile kendilerine spor dolu sağlıklı yıllar diliyorum.”

Ayrıca, GAÜ Spor Yüksek Okulu Öğretim Üyesi ve Takımlar Koordinatörü Kenan Güvensoy ise yaptığı açıklamasında, yüzme kursunun yoğun ilgi ile karşılandığını ve bu ilgiden memnun kaldıklarını belirterek, bayram sonrası Yaz Yüzme Kursunun ikinci aşamasının 22 Ağustos – 17 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini ifade etti. Güvensoy, ayrıntılı bilgi ve kayıt için 0533 882 89 99 numaralı telefona ulaşılabileceğini ifade etti.