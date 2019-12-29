GAÜ ve UKÜ Şampiyon

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, oynanan maçların ardından tamamlanırken, erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi, kızlarda ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldu.
Erkekler kategorisinde ise final heyecanı yaşandı. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin karşı karşıya geldiği mücadeleyi GAÜ 92-71 kazanarak şampiyon oldu. Bu mağlubiyetin ardından LAÜ ikinci sırayı aldı. Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaştığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 52-44 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.