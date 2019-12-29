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GAÜ ve UKÜ Şampiyon

Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakalarında erkeklerde GAÜ, kızlarda ise UKÜ şampiyon oldu

GAÜ ve UKÜ Şampiyon

Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakalarında erkeklerde GAÜ, kızlarda ise UKÜ şampiyon oldu

29 Aralık 2019 Pazar 19:04
GAÜ ve UKÜ Şampiyon

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu tarafından organize edilen Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları, oynanan maçların ardından tamamlanırken, erkeklerde Girne Amerikan Üniversitesi, kızlarda ise Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi şampiyon oldu.

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Kızlar kategorisinde turnuvaya üç takımın katılmasından dolayı şampiyon, puan sistemi ile belirlendi. Güzelyurt Spor Salonu’nda oynanan mücadelede Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Yakın Doğu Üniversitesi’ni 78-28 gibi farklı bir skorla mağlup ederek en fazla puanı toplayan ekip oldu ve turnuvayı şampiyon olarak tamamladı. İkinci sırayı Doğu Akdeniz Üniversitesi, üçüncü sırayı ise Yakın Doğu Üniversitesi aldı.

Erkekler kategorisinde ise final heyecanı yaşandı. Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile Girne Amerikan Üniversitesi’nin karşı karşıya geldiği mücadeleyi GAÜ 92-71 kazanarak şampiyon oldu. Bu mağlubiyetin ardından LAÜ ikinci sırayı aldı. Final maçından önce oynanan üçüncülük maçında ise Yakın Doğu Üniversitesi, karşılaştığı Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni 52-44 mağlup ederek şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Anahtar Kelimeler:
Üniversiteler Arası Basketbol Müsabakaları
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