GAÜ ve Taşkent Devlet Üniversitesi arasında, büyük işbirliği projesi

GAÜ Uluslararası Marketing Koordinatörü Leyla Biçer ve beraberindeki heyetin gerçekleştirmiş olduğu temaslar dahilinde, Orta Asya’nın nüfus bakımında en büyük kenti olan Taşkent’te bulunan Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi ile büyük bir işbirliği için ön mütabakata varıldı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Biçer, 1920 yılında kurulan Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek, iki üniversite arasında karşılıklı akademik programların açılması ve öğrenci değişim programı noktasında ön mutabakata vardıklarını belirtti.

Biçer açıklamasının devamında ise şunlara değindi;

“1920 yılında kurulan Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi, dünya çapında 110 üniversite ile işbirliği içerisinde köklü bir üniversite. Ayrıca, Rusya Milli Teknik Üniversitesi, St Petersburg Devlet Teknik Üniversitesi, Pekin Devlet Üniversitesi ve Belarus Teknik Üniversitesi gibi köklü üniversiteler ile de ikili diploma programı yapmaktalar. Bunların yanında, Japon İnovasyon Teknoloji Merkezi gibi teknoloji merkezlerinde de faaliyet gösteren üniversite, 1959 yılında, dünyada ilk kez barışcıl nükleer araştırma projesi gerçekleştirmiş. Ayrıca, geçtiğimiz aylarda, devletten aldıkları 100.000$ destekle, 3D Yazıcı geliştirme projesi içerisindeler.”

“Taşkent Devlet Teknik Üniversitesi yetkileri ile gerçekleştirmiş olduğumuz görüşmeler neticesinde, karşılıklı akademik programların açılması, öğrenci değişim programları ile, özellikle mühendislik ve havacılık alanında işbirliği yaparak, ortak projeler gerçekleştirmek üzere ön mutabakata vardık.”