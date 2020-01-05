GAÜ ve Soyerspor’un gecesi

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde önceki akşam 2 karşılaşma oynandı. Girne’de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mücadele ederken, Lefkoşa’da Soyerspor’un konuğu Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu.
GAÜ istediğini aldı: 74-61
Soyerspor LAÜ’yü farklı yendi: 70-42
Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Soyerspor, LAÜ karşısında 70-42 kazanarak bu sezon ilk kez galip geldi. Soyerspor’da 18 sayı 17 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan takımını galibiyete taşıyan isim olurken, Mert Aksu 11 sayı ile maçı tamamladı. LAÜ’de ise Doğukan Demirman 14, Ömer Güner ise 12 sayı ile oynadı.