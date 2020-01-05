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GAÜ ve Soyerspor’un gecesi

Basketbol erkekler liginde önceki akşam oynanan iki mücadelede Soyerspor ve GAÜ rakiplerini yendi

GAÜ ve Soyerspor’un gecesi

Basketbol erkekler liginde önceki akşam oynanan iki mücadelede Soyerspor ve GAÜ rakiplerini yendi

05 Ocak 2020 Pazar 18:13
GAÜ ve Soyerspor’un gecesi

Basketbol Erkekler Süper Ligi’nde önceki akşam 2 karşılaşma oynandı. Girne’de Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) mücadele ederken, Lefkoşa’da Soyerspor’un konuğu Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) oldu.

GAÜ istediğini aldı: 74-61

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Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynanan mücadelede GAÜ, rakibi DAÜ karşısında iyi bir oyun ortaya koyarak 74-61 galip geldi. GAÜ’de Halit Çeliktaşlılar 19, Mustafa Naimioğlu 13, Emre Çetinarslan 12 ve Batuhan Tüzmen 11 sayı atarak çift haneli rakamlara ulaşan isimler oldu. DAÜ’de Serri Olguvani’nin 18 sayısı yenilgiyi önlemeye yetmedi.

Soyerspor LAÜ’yü farklı yendi: 70-42

Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta ise Soyerspor, LAÜ karşısında 70-42 kazanarak bu sezon ilk kez galip geldi. Soyerspor’da 18 sayı 17 ribaunt ile oynayan Fırat Ceylan takımını galibiyete taşıyan isim olurken, Mert Aksu 11 sayı ile maçı tamamladı. LAÜ’de ise Doğukan Demirman 14, Ömer Güner ise 12 sayı ile oynadı.

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Erkekler LigiSoyersporGaü
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