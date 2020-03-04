GAÜ VE DAÜ Türkiye’de mücadele ediyor

İlk karşılaşmasını Anadolu Üniversitesi ile oynayan DAÜ erkek takımı süper lige iyi bir başlangıç yaparak rakibini yenmeyi başardı. Kadınlarda yine lige iyi bir başlangıç yaparak Muğla Üniversitesine karşı galip geldi.

GAÜ erkekler süper lig ilk karşılaşmasında Nişantaşı Üniversitesine mağlup oldu. Kadınlar 1. liginde GAÜ Yalova Üniversitesini yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.