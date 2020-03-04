GAÜ VE DAÜ Türkiye’de mücadele ediyor

GAÜ erkekler süper lig ilk karşılaşmasında Nişantaşı Üniversitesine mağlup oldu. Kadınlar 1. liginde GAÜ Yalova Üniversitesini yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.
04 Mart 2020 Çarşamba 18:29
Türkiye Üniversitelerarası tenis liginde Girne Amerikan Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi erkekler süper liginde mücadele ederken, Kızlarda ise iki temsilcimizde kadınlar birinci liginde mücadele ediyor.
GAÜ erkekler süper lig ilk karşılaşmasında Nişantaşı Üniversitesine mağlup oldu. Kadınlar 1. liginde GAÜ Yalova Üniversitesini yenerek lige iyi bir başlangıç yaptı.