GAÜ Üniversitelerde Avrupa beşincisi

İtalya'nın Camerino şehrinde 16-17 Temmuz tarihlerinde düzenlenen Avrupa Üniversiteler Masa Tenisi Şampiyonası'nda mücadele eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ)Masa Tenisi Erkek Takımı Avrupa beşincisi oldu..

Türkay Akpınar başkan, Yard.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün’ün yönetici olduğu kafilede Cemal Kara,Zihni Batuhan Şahin ve Daniel Ivanov’un oluşturduğu GAÜ takımı grubunda namağlup olarak birini oldu.GAÜ takımının grup içinde maç sonuçları şöyledir.

GAÜ –University Of Artois Lievin(Fransa) :3-1

GAÜ-Mırea Russian University (Rusyua):3-2

GAÜ-Tech Unıversity of Munich(Almanya):3-0

Geup maçlarından sonra GAÜ oynadığı son iki maçtan bir galibiyet daha ve bir yenilgi alarak şampiyonayı beşinci olarak tamamladı.Sonuçlar şöyledir.

GAÜ-University of Lorranie (Fransa):3-1

GAÜ-Nişsantaşı Üniversitesi(Türkiye):0-3