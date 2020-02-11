GAÜ tenis takımından başarı

KKTC Tenis Federasyonu’nun Lefkoşa Şehir Kulübü’nde düzenlenen yaş grupları ve büyükler turnuvasında The Amerıcan College Tenis Takımı sporcuları birincilikle döndü. Büyük kızlarda iki Amerıcan College sporcusu finale kaldı. The Amerıcan College öğrencilerinden 1. Oksana olurken Azra Yalkıç ikincilikle turnuvayı bitirdi. Ayrıca Azra Yalkıç 16 yaş kızlar kategorisinde birinci oldu. 16 ve 14 yaş gruplarından Turgay Hıdıroğlu’ndan gelen birincilik tenis alanında ileride olan öğrencilerin başarısını daha çok arttırdı.