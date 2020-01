GAÜ Masa Tenisi Takımı sporcuları süperlig birinci devreyi Adana’da Yalıvayı ve Antalya sporu 4-1, Çorum Sporu 4-0 mağlup ederek, süper lig de7 puan alarak playoflar da ve Avrupa LTTF Liglerinde oynama hakkı kazanarak bir ilke daha imza attı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, GAÜ’nün her dönem başarıları ile ilklere imza attığını vurgulayarak; “Takımımız her zaman olduğu gibi yine başarılara doymadan her müsabakaya sıkıca çalışıyor. Sporcularımız emeklerinin karşılığını alıyor. Hedeflerimiz daha üst düzey de, bu doğrultuda çalışmalarımız devam edecek” ifadelerini kullandı.