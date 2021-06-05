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GAÜ Basketbol Takımı’ndan Lefkoşa zaferi

KKTC Basketbol Büyük Erkekler Ligi’nde iddialı iki takım olan; Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) ile Koopspor, Lefkoşa Atatürk Spor Salonununda kıyasıya mücadelere sahne olan bir maç sergiledi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 15:09
GAÜ Basketbol Takımı’ndan Lefkoşa zaferi
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Mücadelenin başından sonuna kadar üstün bir oyun ortaya koyna GAÜ, rakibi Koopspor’u 27 sayı farkla, 81-54 mağlup ederek üstün sayı farkıyla galibiyetini elde etti.

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Hamit ve Emre Can’dan Üstün Performans

İlk devreyi de 37-30 üstün kapatan GAÜ’de; Hamit Çeliktaşlılar 25 sayı, 6 ribaunt ve 4 asist, Emre Can Mercan ise 23 sayı, 13 ribaunt ve 4 asist ile maçın yıldızı oldu. GAÜ’de ayrıca Yusuf Mouhammed de 11 ribount ile katkı veren isimler arasında yer aldı.

Ağrı bir yenilgi alan Koopspor’da ise, Erdem Tiryakioğlu 15 sayı ile takımının en skorer oyuncusu oldu.

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