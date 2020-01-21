banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 10°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
123556
ALTIN
296.768
DOLAR
5.9280
STERLİN
7.7369
EURO
6.5776
Gazimağusa’da korkutan kaza 1 kişi yaralandı!
YİNE KAZA!
Sahte kaza zanlıları tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAKLAR
15 gün cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Dilencilik yapan kadın tutuklandı
LEFKOŞA'DA DİLENCİLİK

GAÜ Akademisyeni Ateş: “Okul öncesi eğitimin hayati rolü vardır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ateş, okul öncesi eğitim ve eğitimin başlama noktasındaki öneme dikkat çekti.

GAÜ Akademisyeni Ateş: “Okul öncesi eğitimin hayati rolü vardır”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ateş, okul öncesi eğitim ve eğitimin başlama noktasındaki öneme dikkat çekti.

21 Ocak 2020 Salı 16:13
GAÜ Akademisyeni Ateş: “Okul öncesi eğitimin hayati rolü vardır”

GAÜ Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Bölümü Öğretim Üyesi Mehmet Ali Ateş; “Her toplumda anne ve baba çocukların bedensel, duygusal ve zihinsel yönden sağlıklı bir biçimde büyümesi, topluma yararlı bağımsız bir yetişkin olması ve potansiyelini en üst sınırlara kadar geliştirebilmesini istemektedir. Bunların olması çocuğa erken yaştan itibaren sağlanacak imkânlarla mümkündür. Bu nedenle yaşamın ilk yıllarında, yani okul öncesi dönemde verilecek olan eğitimin, fiziksel ve sosyal çevrenin çocuğun gelişiminde hayati bir rolü vardır. Bu yıllarda çocuğa verilenler ya da verilemeyenler onun geleceğini belirmektedir” ifadelerini kullandı.

banner317
Okul öncesi eğitimin çocuğun doğduğu günden temel eğitime başladığı güne kadar olan yılları kapsayan ve çocukların sonraki yaşamlarında önemli rol oynayan bedensel, zihinsel, psikomotor, dil ve sosyal duygusal gelişimlerini büyük ölçüde tamamlandığı, kişiliğin şekillendiği gelişim ve eğitim süreci olduğunu belirten Mehmet Ali Ateş; “Bireylerin sağlam bir kişilik yapısı kazanmalarında, uyumlu, yaratıcı ve üretken olmalarında okul öncesi eğitim almış olmalarının büyük katkısı bulunmaktadır” dedi.

Ateş, zihinsel gelişim bireyin okul başarısıyla doğrudan alakalı olduğu için okul öncesi dönemin okul başarısı ile ilişkisi ve bu dönemde verilecek olan eğitimin de önemini beirterek; “Okul öncesi dönem beyin gelişiminin ve sinaptik bağlantıların kurulma oranının en yoğun ve hızlı yaşandığı dönemdir. Beyin gelişimi çocuğun bilişsel, dil, sosyal-duygusal ve motor gelişimi için güçlü bir zemin oluşturur. Bu nedenle çocuklar özellikle okul öncesi dönem olarak adlandırdığımız yaşamın ilk altı yılında çok hızlı büyürler ve dil, bilişsel, sosyal-duygusal ve motor gelişim alanlarında şaşırtıcı bir hızla yetkinleşirler.Okul öncesi eğitim, çocuklara ilköğretime başlamadan önce okulun kendisinden beklentilerine yönelik deneyimleri kazanmasını sağlamaktadır. Yani okul öncesi eğitim alarak ilköğretime başlayan çocuk öncelikle sosyal bir ortama gireceği için sahip olması gereken, kurallara uyma, kendini tanıma ve tanıtma, duygu ve düşüncelerini uygun bir dille ifade etme, karşısındakini dinleme ve anlama, arkadaşlık kurma vb. sosyal becerileri kazanmış olarak gelir. Ayrıca okuma-yazmaya başlaması için gereken temel kas becerileri, kalem tutma, çizgiler çizme, boyama, kesme-yapıştırma, dinlediğini anlama gibi okuma-yazmaya hazırlık becerilerini kazandırmaya yönelik etkinlikler de okul öncesi eğitim kurumunda çocuklara sunulmaktadır. Kısacası okul öncesi eğitimden geçerek ilköğretime başlayan çocuklar duyuşsal, bilişsel, psiko-motor ve özbakım alanlarda kendilerinden beklenen temel becerileri kazanmış olarak gelir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Ali Ateş son olarak, çocuğun sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi, gelişebilmesi ve öğrenmeye karşı olumlu tutumlar geliştirebilmesi için nitelikli bilişsel uyarıcıların, zengin dil etkileşimlerinin, olumlu sosyal-duygusal deneyimlerin sunulduğu ve çocuğun bağımsızlığının desteklendiği bir çevrenin yaratılmasına ihtiyaç olduğunu bunun ise ancak ve sadece sağlıklı bir aile ortamı ve nitelikli bir okul öncesi eğitimi ile mümkün olacağını kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Gaü Mehmet Ali Ateş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cenk – İrfan takası iptal
Cenk – İrfan takası iptal
Özgür Yonpaş Dumlupınar’da
Özgür Yonpaş Dumlupınar’da
KTSYD, EAK ödül törenine katıldı
KTSYD, EAK ödül törenine katıldı
Esentepe ve YDÜ şampiyon
Esentepe ve YDÜ şampiyon
Güreşte ödüller verildi
Güreşte ödüller verildi
Elmas Çocuk dolu dizgin
Elmas Çocuk dolu dizgin
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
Cimnastikçiler yeni yılı kutladılar
UKÜ rahat kazandı 65-26
UKÜ rahat kazandı 65-26
Gülerler’den çifte şampiyonluk
Gülerler’den çifte şampiyonluk
Eşref Bitlis anısına yarıştılar
Eşref Bitlis anısına yarıştılar

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim