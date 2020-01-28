GAÜ 7. oldu

Maç sonuçları şöyle:
GAÜ-Antalya:4-1
GAÜ-Yalova:4-1
Doğgün: başarılı olduk
GAÜ Spor Koordinatörü Yard.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün dün yayınladığı basın bildirisinde Türkiye süper liginde 7.ci olarak Play-off maçlarına ve Avrupa liglerine katılma hakkı ettiklerini belirtti. Doğgün açıklamasına şöyle devam etti: “Play-off maçlarında daha güçlü takım ve sporcularla mücadele edecek olan takımımızın tecrübesi ve tekniği daha da gelişecek.Ayrıca Avrupa liglerinde oynama hakkını kazanması,sporcularımızın başarısıdır.