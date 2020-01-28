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GAÜ 7. oldu

Türkiye masa tenisi süperliginxde mücadelen eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) masatenisi takımı son üç maçını kazanarak,süperliği yedinci olarak tamamladı.

GAÜ 7. oldu

Türkiye masa tenisi süperliginxde mücadelen eden Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) masatenisi takımı son üç maçını kazanarak,süperliği yedinci olarak tamamladı.

28 Ocak 2020 Salı 21:10
GAÜ 7. oldu

Maç sonuçları şöyle:

GAÜ-Antalya:4-1

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GAÜ-Çorum:4-1

GAÜ-Yalova:4-1

Doğgün: başarılı olduk

GAÜ Spor Koordinatörü Yard.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün dün yayınladığı basın bildirisinde Türkiye süper liginde 7.ci olarak Play-off maçlarına ve Avrupa liglerine katılma hakkı ettiklerini belirtti. Doğgün açıklamasına şöyle devam etti: “Play-off maçlarında daha güçlü takım ve sporcularla mücadele edecek olan takımımızın tecrübesi ve tekniği daha da gelişecek.Ayrıca Avrupa liglerinde oynama hakkını kazanması,sporcularımızın başarısıdır.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Masa Tenisi Süperligi
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