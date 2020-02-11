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Galibiyetlerle başladık

Türkiye’deki Basketbol şampiyonasına katılan U14 takımlarımız ilk gün maçlarını galip tamamlamayı başardılar

Galibiyetlerle başladık

Türkiye’deki Basketbol şampiyonasına katılan U14 takımlarımız ilk gün maçlarını galip tamamlamayı başardılar

11 Şubat 2020 Salı 20:11
Galibiyetlerle başladık

Türkiye U14 Bölgesel Basketbol turnuvasına katılan KKTC U14 Kız ve U14 Erkek Basketbol takımlarımız ilk maçlarını kazandı.

Karaman’da düzenlenen turnuvaya 8 takım katıldı. A Grubunda mücadele eden KKTC ilk maçında güçlü Konyaspor’u ikinci yarıdaki üstün oyunu ile 66-44 mağlup etti.

U 14 kız takımımız Konya’yı yendi: 66-44

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İlk iki periyotta başa baş bir basketbol sergilendi ve takımlar soyunma odasına ekibimiz 33-25’lik üstünlükle girdi. İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan, iyi savunma yanında hızlı hücumlarla sayılarını arttıran temsilcimiz, farkı 20 sayıya kadar çıkarıp karşılaşmayı 64-44 kazandı.

U14 takımımız gruptaki ikinci maçında yarın (12 Şubat Çarşamba) saat 16.00’da Mersin Akdeniz ile karşılaşacak.

Erkeklerimiz müthiş maçın kazananı oldu: 55-53

U 14 Erkek Takımımız ise ilk maçında Gaziantep Basketbol ile karşılaştı. Baştan sonra büyük bir heyecana sahne olan maçı kazanan ekibimiz büyük sevinç yaşadı. Son anlardaki iyi savunma ile maçı 55-52 kazanan ekibimiz ikinci maçını beklemeye başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Tc Basketbol şampiyonası U14Türkiye U14 Bölgesel Basketbol Turnuvası
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