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Galatasaray’ın borcu açıklandı!

Sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon lira olduğu açıklandı. Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyuruldu

Galatasaray’ın borcu açıklandı!

Sarı-kırmızılı kulübün 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon lira olduğu açıklandı. Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon lira olduğu duyuruldu

23 Mart 2019 Cumartesi 20:34
Galatasaray’ın borcu açıklandı!

Galatasaray Kulübü ve bağlı ortaklıklarının 31 Aralık 2018 itibarıyla borcunun 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira olduğu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulübün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu’nda yapılan yıllık olağan mali genel kurulunda üyelere dağıtılan raporlarda, gerçekleşen hesap hareketleri konusunda bilgiler yer aldı.

Kulüp ve bağlı ortaklıkların net borcunun toplam 2 milyar 825 milyon 755 bin 791 lira, alacakların ise 1 milyar 560 milyon 123 bin 356 lira olduğu belirtildi. Borç-alacak farkının 1 milyar 265 milyon 632 bin 435 lira olduğu aktarıldı.

Galatasaray Kulübünün 31 Aralık 2017 itibarıyla borç alacak farkı, 1 milyar 163 milyon 430 bin 729 lira olarak gerçekleşmişti.

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