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Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elendi

Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elendi

22 Şubat 2019 Cuma 08:14
Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi'nden elendi

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe rövanş maçında Rus Zenit takımına 3-1 yenilerek elendi. Portekiz temsilcisi Benfica ile karşılaşan Galatasaray ise deplasmanda 0-0 berabere kalarak Avrupa'ya veda etti.

Rusya'nın Saint Petersburg şehrinde son 32 mücadelesi veren Sarı Lacivertliler karşılaşmanın dördüncü dakikasında gelen erken golle 1-0 geriye düştü. 37. dakikada Zenit'in farkı ikiye çıkarması Fenerbahçe için turu riske soktu.

İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanan Sarı Kanarya'ya tur atlamak için tek gollü bir yenilgi gerekiyordu. İlk yarının bitimine iki dakika kala Mehmet Topal'ın sert şutu Fenerbahçe'nin ikinci yarıya tur umuduyla başlamasını sağladı. Fakat takımını umutlandıran Mehmet Topal'ın kritik hatası Zenit'in beklediği fırsatı yakalamasını sağladı. İkinci golün sahibi Azmoun tekrar fileleri havalandırarak 76. dakikada takımına turu getiren krampon oldu. Karşılaşmanın geri kalan dakikalarında skorda denge bozulmayınca gülen ve tur atlayan taraf Rus takımı Zenit oldu.

Ersun Yanal: Avrupa kupalarına basit hatalar nedeniyle veda ettik
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Yanal, kendilerinden iyi olmayan bir takıma yenildikleri için üzgün olduklarını getirdi.

"Kontrolümüzde olan ve kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu." diyen Ersun Yanal, şunları kaydetti: "Maçın başında çalıştığımız yerden gol yedik. Bu gol maçı eşitledi. Bir süre bocaladık ama toparladık. İlk yarıda sonucu aldık. Rakibin direncini de kırdık ama çıkarken top kaybı, bu bizi üzdü. Kimin yaptığı önemli değil. Doğru yoldayız ama sonuç alamıyoruz. Şimdi önümüzde ligimiz var ve ona dönmek zorundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve artık ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz üçüncü gol sonunda elenmiş olduk."

Benfica ile deplasmanda beraberlik Galatasaray'a tur için yetmedi
UEFA Avrupa Ligi'nin son 32 Turu ilk karşılaşmasında evinde Benfica'ya 2-1 mağlup olan Galatasaray, deplasmanda umduğunu bulamadı.

Sarı Kırmızılar ve Portekiz temsilcisi ilk yarının sonunda soyunma odalarına 0-0 beraberlikle gitti. Müsabakanın ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca Galatasaray Avrupa Ligi'nden elendi.

Anahtar Kelimeler:
Galatasaray FenerbahçeAvrupa Ligi
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